Prefectura Naval: cómo inscribirse en el curso de Patrón Motorista Profesional de Segunda

Prefectura Naval a través de la Escuela de Formación y Capacitación (Efocapemm) con sede en Goya lanzó las inscripciones para el curso de Patrón Motorista Profesional de Segunda.
El curso está diseñado para brindar una formación integral en la operación y conducción de embarcaciones con servicios especiales.
Desde Efocapemm informan que la modalidad consiste en un sistema a distancia (tutorado) que combina un 80% de clases virtuales con un 20% de prácticas y exámenes finales presenciales.
Las clases iniciarán el 3 de agosto y finalizarán el 4 de diciembre de 2026.
Destinatarios y salida laboral
Esta capacitación está dirigida específicamente a personal que ya cumple funciones en el ámbito naval, tales como:
- Marineros de la Marina Mercante Nacional.
- Marineros Especiales.
- Auxiliares de Máquinas Navales.
- Patrones Motoristas Profesionales de Tercera.
El título habilita para desempeñarse como patrón de embarcaciones de hasta 40 toneladas de arqueo (TRB) en navegación fluvial, lacustre y marítima.
Requisitos de inscripción
Los interesados en tomar el curso deben cumplir con los siguientes puntos:
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Ser argentino nativo o naturalizado.
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Mayor de 20 años.
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Poseer enseñanza primaria completa y certificado de reincidencia.
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Contar con aptitud psicofísica acorde a la normativa vigente.
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Saber nadar y remar.
Inscripción y contacto
El periodo para anotarse ya está en marcha y se extenderá hasta finales del próximo mes:
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Plazo: del 11 de mayo al 29 de junio de 2026.
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Lugar: en la sede de Prefectura Goya, ubicada en calle 25 de Mayo y Av. Caá Guazú, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas.
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Consultas: Al teléfono 03777-421419 o vía correo electrónico a [email protected].