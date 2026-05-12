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Prefectura Naval: cómo inscribirse en el curso de Patrón Motorista Profesional de Segunda

Se trata de una capacitación bajo modalidad a distancia destinada al personal en actividad. Las inscripciones ya están abiertas.

Por El Litoral

Martes, 12 de mayo de 2026 a las 11:00

Prefectura Naval a través de la Escuela de Formación y Capacitación (Efocapemm) con sede en Goya lanzó las inscripciones para el curso de Patrón Motorista Profesional de Segunda.

El curso está diseñado para brindar una formación integral en la operación y conducción de embarcaciones con servicios especiales.

Desde Efocapemm informan que la modalidad consiste en un sistema a distancia (tutorado) que combina un 80% de clases virtuales con un 20% de prácticas y exámenes finales presenciales.

Las clases iniciarán el 3 de agosto y finalizarán el 4 de diciembre de 2026.

Destinatarios y salida laboral

Esta capacitación está dirigida específicamente a personal que ya cumple funciones en el ámbito naval, tales como:

  • Marineros de la Marina Mercante Nacional.
  • Marineros Especiales.
  • Auxiliares de Máquinas Navales.
  • Patrones Motoristas Profesionales de Tercera.

El título habilita para desempeñarse como patrón de embarcaciones de hasta 40 toneladas de arqueo (TRB) en navegación fluvial, lacustre y marítima.

Requisitos de inscripción

Los interesados en tomar el curso deben cumplir con los siguientes puntos:

  • Ser argentino nativo o naturalizado.

  • Mayor de 20 años.

  • Poseer enseñanza primaria completa y certificado de reincidencia.

  • Contar con aptitud psicofísica acorde a la normativa vigente.

  • Saber nadar y remar.

Inscripción y contacto

El periodo para anotarse ya está en marcha y se extenderá hasta finales del próximo mes:

  • Plazo: del 11 de mayo al 29 de junio de 2026.

  • Lugar: en la sede de Prefectura Goya, ubicada en calle 25 de Mayo y Av. Caá Guazú, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas.

  • Consultas: Al teléfono 03777-421419 o vía correo electrónico a [email protected].

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