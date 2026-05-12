Prefectura Naval: cómo inscribirse en el curso de Patrón Motorista Profesional de Segunda

Prefectura Naval a través de la Escuela de Formación y Capacitación (Efocapemm) con sede en Goya lanzó las inscripciones para el curso de Patrón Motorista Profesional de Segunda.

El curso está diseñado para brindar una formación integral en la operación y conducción de embarcaciones con servicios especiales.

Desde Efocapemm informan que la modalidad consiste en un sistema a distancia (tutorado) que combina un 80% de clases virtuales con un 20% de prácticas y exámenes finales presenciales.

Las clases iniciarán el 3 de agosto y finalizarán el 4 de diciembre de 2026.

Destinatarios y salida laboral

Esta capacitación está dirigida específicamente a personal que ya cumple funciones en el ámbito naval, tales como:

Marineros de la Marina Mercante Nacional.

Marineros Especiales.

Auxiliares de Máquinas Navales.

Patrones Motoristas Profesionales de Tercera.

El título habilita para desempeñarse como patrón de embarcaciones de hasta 40 toneladas de arqueo (TRB) en navegación fluvial, lacustre y marítima.

Requisitos de inscripción

Los interesados en tomar el curso deben cumplir con los siguientes puntos:

Ser argentino nativo o naturalizado.

Mayor de 20 años .

Poseer enseñanza primaria completa y certificado de reincidencia.

Contar con aptitud psicofísica acorde a la normativa vigente.

Saber nadar y remar.

Inscripción y contacto

El periodo para anotarse ya está en marcha y se extenderá hasta finales del próximo mes: