El correntino Tomas Romero terminó cuarto en la regata oficial de Carlos Paz

El remero correntino Tomás Romero tuvo una destacada actuación en la regata oficial disputada el fin de semana en Villa Carlos Paz, donde finalizó en el cuarto puesto de la competencia Senior.

La prueba se desarrolló en el lago San Roque, en el marco del 75° aniversario de la Asociación Cordobesa de Remo. Las jornadas se dieron con bajas temperaturas y condiciones estables para la competencia.

Romero, representante del club Tupá de Santa Fe y con apoyo de la Secretaría de Deportes de Corrientes, estuvo muy cerca del podio en una final sumamente ajustada.

La prueba fue ganada por Marcos Rojas del Club Zárate, seguido por Ignacio Bazán de Campana Boat Club y Joaquín Lanusse del Club de Remo Teutonia. El correntino quedó detrás de ese lote principal tras una definición cerrada.

Preparación para el Argentino

Siete clubes de primer nivel participaron del evento, que forma parte del calendario oficial de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados.

Romero continúa su preparación con la mira puesta en el Campeonato Argentino de Remo, que se disputará en noviembre en Tigre. El deportista destacó en redes sociales que sigue enfocado en su rendimiento y en mejorar su nivel competitivo.