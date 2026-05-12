Perugorría busca mejorar la conectividad y sostener obras con fondos propios

El intendente de Perugorría, Ubaldo Leiva, destacó los trabajos que se realizan sobre las rutas provinciales 23 y 24, además de una serie de obras financiadas con recursos municipales, en un contexto económico que calificó como “complejo” para los municipios.

En diálogo con Hoja de Ruta, Leiva explicó que uno de los principales reclamos de vecinos y productores sigue siendo el estado de la Ruta Provincial 23, especialmente en el tramo de ripio que une Perugorría con El Descanso y conecta hacia Sauce.

“Hoy constantemente se está trabajando en el mantenimiento, pero en algunos sectores ya se necesitan trabajos más grandes, como ripeado nuevo, canalización y recuperación integral”, sostuvo el jefe comunal.

El intendente indicó que Vialidad Provincial trabaja en un proyecto para mejorar los 38 kilómetros que unen Perugorría con El Descanso, un corredor clave para la producción y la conectividad regional.

También se refirió a la Ruta Provincial 24, asfaltada, que conecta la localidad con Mariano I. Loza y la Ruta 119. Allí, según explicó, ya se realizaron tareas de bacheo el año pasado y se prevé una nueva intervención en las próximas semanas.

“El tránsito pesado vinculado a la producción arrocera vuelve a deteriorar algunos sectores, pero tenemos el compromiso de que se hará un nuevo trabajo intensivo de bacheo”, afirmó.

Obras municipales y recaudación

Leiva señaló que, pese a la baja de recursos por coparticipación, el municipio continúa ejecutando obras con fondos propios. Entre ellas, destacó la instalación de 15 cuadras de iluminación LED de última generación.

“Estamos trabajando mucho con la recaudación municipal. Le mostramos al vecino que cuando paga sus impuestos, esa plata vuelve en obras”, expresó.

Además, mencionó avances en recuperación de caminos urbanos, mejoras en espacios públicos y la reactivación de la balanza oficial para productores, abandonada desde hacía más de ocho años.

Según detalló, el municipio lanzó planes de pago con tarjeta de crédito sin interés y programas de reducción de intereses para facilitar el cumplimiento tributario.

Turismo y servicios

El intendente también resaltó la importancia de contar actualmente con dos estaciones de servicio y sucursal del Banco de Corrientes, servicios que consideró fundamentales para la vida cotidiana y el desarrollo turístico de la localidad.

“Parece algo simple, pero tener estación de servicio y banco hace al funcionamiento del pueblo y también al turismo”, señaló.

En relación al arroyo María, comentó que las últimas lluvias elevaron el nivel del agua, aunque destacó que durante el verano pudieron desarrollar actividades turísticas y culturales con buena convocatoria.

“Ahora estamos trabajando en propuestas para el invierno, con paseos y actividades recreativas”, adelantó.