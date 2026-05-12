Cuáles son las nuevas enfermedades de notificación obligatoria

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria (ENO), una herramienta clave que fija los criterios de la vigilancia epidemiológica en función del escenario sanitario vigente. La principal novedad de esta edición es la incorporación, por primera vez, del cáncer y la enfermedad renal crónica (ERC) al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, con el objetivo de reforzar la capacidad estatal para monitorear su evolución, analizar su comportamiento y diseñar políticas de prevención y tratamiento. La decisión reemplaza el esquema vigente desde 2022 y adapta los criterios a un contexto epidemiológico más dinámico.

La actualización no solo modifica el listado de patologías que deben ser informadas al sistema de salud, sino que también introduce cambios en los procedimientos de vigilancia y control. El objetivo central es mejorar la detección temprana de enfermedades, generar información de calidad y permitir una intervención más rápida por parte de las autoridades sanitarias.

La actualización de la nómina de enfermedades

Entre los principales cambios, se destaca la incorporación y reorganización de eventos de notificación obligatoria, en línea con la evolución del conocimiento médico y los nuevos riesgos sanitarios. Si bien el detalle completo de las enfermedades agregadas se encuentra en los anexos técnicos de la norma, la actualización incluye nuevas categorías vinculadas a salud mental, enfermedades crónicas y otros eventos relevantes para la salud pública.

En ese sentido, la disposición confirma la continuidad de la notificación de patologías como el cáncer y las internaciones por motivos de salud mental, aunque con sistemas de registro específicos. Además, se incorpora formalmente la vigilancia de la enfermedad renal crónica (ERC) dentro del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, incluyendo su variante avanzada.

¿Qué enfermedades se agregan?

Las enfermedad que se suman con la nueva actualización son:

Enfermedad Renal Crónica (ERC) → incorporada al sistema de vigilancia general

Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) → con sistema de reporte específico