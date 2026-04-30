La carne de sistemas pastoriles busca comunicar su identidad productiva

En un contexto en el que los sistemas productivos y los hábitos de consumo están en plena transformación, la cadena de la carne suma un nuevo espacio de discusión orientado a un segmento con creciente interés: la carne producida en sistemas pastoriles. El pasado jueves en la ciudad bonaerense de Olavarría, se realizó una jornada técnica para analizar cómo destacar los atributos diferenciales frente a consumidores locales y de mercados internacionales.

La iniciativa, impulsada por el Inta junto con la Secretaría de Agricultura, el Ipcva, la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), la Asociación Grassfed, la asociación Fen Hue y otros actores del sector privado y entidades de la cadena cárnica, busca generar un ámbito de intercambio entre producción, industria, comercialización y promoción. El eje central fue identificar oportunidades para destacar atributos diferenciales de la carne a pasto, tanto en el mercado interno como en el externo.

Marcelo Champredonde, del INTA Bordenave –Buenos Aires– y uno de los impulsores de la jornada, destacó que la propuesta surgió a partir de la necesidad de fortalecer sistemas productivos que, además de su potencial económico, presentan ventajas desde el punto de vista ambiental y de la salud pública. “Como institución, creemos importante estimular sistemas que consideramos sostenibles, sin desconocer que hoy la mayor parte de la oferta y la demanda se basan en otros tipos de sistemas”, explicó.

El encuentro buscó, además, poner en diálogo a todos los eslabones de la cadena. Participarán productores, frigoríficos, exportadores, técnicos, funcionarios y representantes de mercados internacionales. La intención es analizar no sólo las oportunidades de diferenciación, sino también las limitantes a superar para aprovecharlas, tanto desde la producción como desde la industria.

Entre los atributos diferenciales, distintos trabajos técnicos señalan que la carne proveniente de sistemas pastoriles puede presentar perfiles nutricionales particulares, como mayores niveles de ácidos grasos omega 3, un mayor contenido de ácido linoleico conjugado (CLA) y la presencia de antioxidantes naturales como vitamina E y carotenoides. Estos elementos constituyen hoy una base sobre la cual buscan construir estrategias de diferenciación.

“Hay nichos de mercado que demandan este tipo de carne, pero también existen desajustes entre lo que se produce y lo que la industria necesita. Entender esas brechas es clave para avanzar”, señaló Champredonde. En esa línea, se abordarán experiencias concretas de diferenciación, tanto en el mercado interno como en exportaciones, incluyendo casos de carne vacuna y de búfalo.

En ese contexto, desde el sector exportador también destacan el escenario internacional favorable y la necesidad de capitalizar atributos diferenciales. “Actualmente, el mercado mundial de carne vacuna se encuentra en expansión, con una demanda que supera la oferta y eso es una gran oportunidad para la carne argentina”, afirmó Fernando Herrera, de la Asociación de Productores Exportadores de Argentina (APEA).

De la jornada participó Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del Ipcva, quien fue uno de los expositores centrales y planteó los desafíos de comunicar calidad en un escenario de consumo cambiante. “Hablar de carne de sistemas pastoriles remite inmediatamente a conceptos como sostenibilidad, bienestar animal e innovación, cuestiones especialmente valoradas por los consumidores más jóvenes”, expresó.

Según el especialista, las nuevas generaciones presentan comportamientos distintos a los tradicionales: son más emocionales, están altamente segmentadas y sus decisiones están crecientemente influenciadas por algoritmos y plataformas digitales. “La inteligencia artificial y el análisis de datos permiten conocer mejor a los consumidores y personalizar los mensajes, pero al mismo tiempo obligan a repensar cómo se construye el valor de los alimentos”, señaló.

“El desafío no es menor y la jornada de Olavarría apunta justamente a eso: generar consensos y delinear estrategias posibles para que esos atributos puedan ser reconocidos y valorizados por el consumidor”, subrayó Champredonde.