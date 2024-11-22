En Corrientes se superó los 30 mil metros cuadrados de bacheo en 91 barrios

La Municipalidad de Corrientes informó este viernes que superó los 30 mil metros cuadrados de bacheo con una intervención en 91 barrios. Además, se llevaron adelante las mejoras y reconstrucción de cordones en diferentes puntos.

El subsecretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Jorge López Monaje, detalló que “estamos superando ampliamente los 30.000 metros cuadrados de bacheo que se realizó en la ciudad, y una intervención en más de 90 barrios”. Además, precisó que “este año superamos los 4.300 metros cuadrados de bacheo”.

El funcionario detalló que las obras “contemplan las verificaciones y relevamientos que hace la propia Subsecretaría con respecto a los baches que se van encontrando dentro del casco céntrico, y de los barrios de la ciudad, donde hacemos mucho hincapié, a través de los llamados del 147”.

Entre tanto, López Monaje indicó que la Municipalidad implementó “también lo que es la pasta en frío, lo que permitió trabajar en lugares menores de un metro de diámetro, y nos permitió una solución rápida, para que a las dos horas ya los vehículos puedan estar circulando”.

Por otra parte, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos adelantó que para el 2025 “ya se está planificando un trabajo integral a partir de enero, teniendo en cuenta que estamos llegando a un receso escolar y eso hará que se descomprima un poco el tránsito, que nos va a permitir trabajar con mayor eficiencia, mayor eficacia y sobre todo rapidez, para solucionar estos inconvenientes”.

Entre los 91 barrios intervenidos se encuentran el 17 de Agosto, 3 de Abril, Anahí, Bañado Norte, Berón de Astrada, Galván, Cambá Cuá, Collantes, Ciudades Correntinas, Pirayuí, Plácido Martínez, Doctor Montaña, Doctor Nicolini, Apipé, Arazaty, Cremonte, entre otros.

CORREDOR BELGRANO

A su vez, el funcionario municipal sostuvo que las obras de bacheo en todo el Corredor Belgrano ya están finalizadas. Se hizo un trabajo integral desde la bajada, más precisamente del kilómetro cero de la Ruta Nº16, hasta la rotonda La Virgen, tanto en banda norte-sur y todo lo que son los laterales”, resaltó.

Asimismo, destacó que actualmente se está “resolviendo un problema que es el ingreso y salida de la banda central. Hoy estamos por avenida Chacabuco y avenida Independencia levantando hormigón en mal estado, colocando tachas reflectivas y postas viales para una mejor visualización de los vehículos”.

