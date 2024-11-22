¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Museo de Arte Contemporáneo Ricardo Colombi Gustavo Valdés
SMN

Fin de semana caluroso: se esperan altas temperaturas en Corrientes

Se pronostican máximas que ronden los 40ºC. 

Por El Litoral

Viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 21:16

 El inicio de semana arrancó con precipitaciones y temperaturas templadas, sin embargo, para este sábado se espera que el termómetro continúe en ascenso. Con 32ºC de máxima y mínimas de 21ºC. Para el domingo se prevé el ingreso de vientos por el sector norte y rondarán los 34ºC y los 24ºC. 
Las tormentas podrían llegar a Corrientes recién para el lunes por la noche, pero según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con baja probabilidad (alcanza el 40%). Sin embargo, las temperaturas continuarán en alta de 23ºC a 34ºC de máxima.

