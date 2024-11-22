Fin de semana caluroso: se esperan altas temperaturas en Corrientes

El inicio de semana arrancó con precipitaciones y temperaturas templadas, sin embargo, para este sábado se espera que el termómetro continúe en ascenso. Con 32ºC de máxima y mínimas de 21ºC. Para el domingo se prevé el ingreso de vientos por el sector norte y rondarán los 34ºC y los 24ºC.

Las tormentas podrían llegar a Corrientes recién para el lunes por la noche, pero según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con baja probabilidad (alcanza el 40%). Sin embargo, las temperaturas continuarán en alta de 23ºC a 34ºC de máxima.