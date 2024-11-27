Rescate acuático, RCP y travesías en kayak: cómo son las capacitaciones de guardavidas

Un equipo de guardavidas de Corrientes llevó adelante una jornada intensiva de capacitación destinada a los guardavidas municipales de Sáenz Peña, Chaco. El encuentro tuvo como objetivo compartir conocimientos y fortalecer las habilidades en salvamento acuático.

La formación incluyó diversas técnicas de rescate, tanto con elementos como sin ellos, así como maniobras de salvamento con kayak y ejercicios prácticos de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Además, los asistentes participaron en travesías en kayak, poniendo en práctica lo aprendido en escenarios reales y simulados. Estas actividades buscan garantizar una respuesta rápida y efectiva ante emergencias en el agua.

“Capacitamos a los guardavidas de la Municipalidad de Sáenz Peña y nos posicionamos como referentes en la región. Con varios equipos trabajamos salvamento acuático aplicado, con kayak, con elementos y sin elementos. Además de realizar travesías en kayak y maniobras de RCP”, informaron desde el Municipio de Corrientes.

Durante la capacitación, los especialistas de Corrientes compartieron las estrategias utilizadas para proteger a vecinos y turistas en los cinco balnearios habilitados de su ciudad. Este intercambio de conocimientos no solo fortaleció las competencias de los guardavidas saenzpeñenses, sino que también promovió la colaboración entre municipios para mejorar la seguridad en espacios acuáticos de la región.



