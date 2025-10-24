Quedaron definidos los cruces para las semifinales del Cuadrangular

El torneo Oficial de primera división en el básquetbol capitalino tiene a sus cuatro semifinalistas. El Tala y Colón se sumaron en la jornada del jueves a Pingüinos y Regatas para disputar las semifinales.

Además, quedaron definidos como serán los cruces para para el inicio de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes: Pingüinos enfrentará a Colón y Regatas hará lo propio con El Tala.

La décimo primera fecha, última de la fase clasificatoria, tuvo sus principales partidos el jueves por la noche.

En un duelo mano a mano por un lugar en el Cuadrangular Final, El Tala venció en gran reacción a Hércules 58 a 54, se aseguró el tercer lugar de las posiciones y su lugar en la definición.

El equipo conducido por Gonzalo Zacarías perdió el cuarto inicial 21 a 11 y luego ganó los tres parciales siguientes: 16-9, 17-15 y 14-9 para dar vuelta el marcador.

Alex Meza con 20 puntos y a Enzo Berardi con 15 fueron los principales goleadores en El Tala, mientras que Hércules tuvo como referente en la ofensiva a Agustín Barrios con 19. Este resultado, automáticamente clasificó a Colón pese a que perdió su partido frente a Pingüinos 71 a 66.

El conjunto violeta quedó con 18 puntos y solamente puede ser alcanzado por Córdoba (16), que este viernes enfrenta a Juventus. En el posible desempate, Colón se ve beneficiado por su victoria sobre Córdoba durante la fase regular.

El triunfo de Pingüinos frente a Colón se sustentó en los aportes goleadores de Franco Alegre (13 puntos) y Alexander López (11). Mientras que Colón tuvo como goleador a Carlos Bernechea con 17 puntos.

Por su parte, Regatas no tuvo problemas en superar a Don Bosco 93 a 47 con 18 puntos de Santiago Fioro y Alvear derrotó a Malvinas 1536 Viviendas por 90 a 79 con 21 puntos de Ignacio Marcó.

La última fecha se completará este viernes con dos encuentros:

Cancha de Sportivo: 21.30 Sportivo vs. San Martín.

Cancha de Juventus: 21.30 Córdoba vs. Juventus.

Las Copas

Con dos partidos por disputarse de la última fecha quedaron definidos los protagonistas para las diferentes copas del Oficial.

Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (1º al 4º): Pingüinos, Regatas, El Tala y Colón.

Copa Jorge Desagastizabal (5º al 8º): Hércules, Córdoba, San Martín y Juventus.

Copa Fabián Sosa (9º al 12º): Alvear, Sportivo, Don Bosco y Malvinas 1536 Viviendas.