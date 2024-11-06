Sube estudiantil: desmienten versiones sobre disminución de pasajes gratuitos

En las últimas horas crecieron las preocupación de los estudiantes ante el rumor de una posible reducción de la cantidad de pasajes gratuitos en el transporte público de la ciudad de Corrientes. Desde la Municipalidad aclararon que seguirán siendo 50 boletos al mes (hasta cuatro por día) y no existe tal disminución del beneficio.

Diariamente miles de estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitarios utilizan como principal vía de transporte el colectivo urbano para llegar a sus establecimientos educativos y luego regresar a casa.

En las últimas horas comenzaron a circular rumores de que había disminuido la cantidad de pasajes subsidiados y creció el temor de los usuarios que utilizan el medio de transporte para trasladarse todos los días.

“Algunos estudiantes se encontraron con la situación de que tienen hasta dos pasajes por día cuando antes eran cuatro”, expresaron a El Litoral.

Sin embargo, el secretario de Seguridad de Movilidad y Seguridad de la Municipalidad, Jorge Sladek desmintió esta versión y aclaró en este medio: "Sigue siendo cuatro pasajes por día".

Ante esta situación, algunos minutos antes el Municipio había indicado: “Recordamos que en la ciudad siguen vigentes los beneficios de la Tarjeta Sube estudiantil para alumnos primarios, secundarios, terciarios y universitarios. Los estudiantes cuentan con 50 pasajes por mes, hasta cuatro por día”.

