Baby Etchecopar explotó contra Walter "Alfa" Santiago tras su cruce en redes

El inesperado enfrentamiento entre Baby Etchecopar y Walter “Alfa” Santiago sorprendió a todos en las redes sociales y en el ambiente mediático. Todo comenzó con una simple foto tomada en una exposición de autos, pero terminó derivando en un fuerte cruce público entre el periodista y el ex participante de Gran Hermano 2022.

Según relató Etchecopar, Alfa lo habría “perseguido” durante el evento con la intención de sacarse una foto juntos. “Quiero aclarar que este fantasma me siguió toda la tarde por la expo hasta que mi mujer me dijo: ‘sacate la foto así se va’. Y no lo logré, porque este tipo es una mosca, cayó después nuevamente. Es insoportable y figureti, no soy tu amigo”, escribió Baby en su cuenta de X, dejando en claro su fastidio.

La publicación provocó la inmediata respuesta de Alfa, quien recordó que fue él quien le hizo la primera nota al periodista luego del violento robo en el que había sido baleado años atrás. “Pasábamos tardes enteras en Pepino”, aseguró, intentando desmentir la versión de Etchecopar.

Frente al revuelo, Baby decidió hablar en el programa Los Profesionales de Siempre para aclarar lo sucedido. “Lo único que pasó es que este pibe me sigue, molesta, pide fotos y que lo invite a la radio. Estoy harto”, expresó, visiblemente molesto.

Sin embargo, también dejó entrever cierta preocupación más allá del enojo: “No es malo, pero algo le pasa”, señaló el conductor, que intentó bajar el tono de la polémica. Aunque, fiel a su estilo, cerró con una frase lapidaria que volvió a desatar risas y reacciones: “Aflojá con la pastilla, porque nada de eso pasa”.

Etchecopar remarcó además que no mantiene ningún tipo de vínculo personal con Alfa: “No lo conocía”, sentenció. Su comentario fue interpretado como un intento de marcar distancia definitiva del ex Gran Hermano, quien suele estar en el centro de controversias mediáticas.

Aun así, la discusión entre ambos sigue dando que hablar en redes, donde los seguidores de cada uno tomaron partido. Mientras algunos defendieron la sinceridad de Baby, otros consideraron excesiva su reacción. Lo cierto es que este episodio volvió a dejar en evidencia que cualquier encuentro fortuito entre figuras mediáticas puede convertirse, en cuestión de horas, en el nuevo foco del espectáculo argentino.

FUENTE: minutouno.com