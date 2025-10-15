Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh para celebrar los 30 años de la banda

Una de las noticias más esperadas por los amantes del pop español se hizo realidad: Amaia Montero regresa oficialmente a La Oreja de Van Gogh. Después de casi dos décadas de caminos separados, la cantante donostiarra volverá a liderar la voz del grupo en la gira conmemorativa por los 30 años de la formación.

La noticia fue confirmada por la propia banda a través de un comunicado cargado de emoción y nostalgia, en el que recordaron sus inicios en San Sebastián y agradecieron el apoyo incondicional de sus seguidores. “Nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo”, escribió el grupo en su cuenta oficial.

“La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y recordando todas las anteriores”. Con esas palabras, la banda dio paso al anuncio más esperado: Amaia Montero vuelve para ser parte de esta nueva etapa y reencontrarse con los fans que crecieron con su voz.

El comunicado también reveló que Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador, se tomará un descanso “para centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales”. A pesar de su ausencia temporal, los integrantes restantes -Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde- aseguraron que su esencia permanecerá intacta y que la nueva gira será “una celebración de la amistad, la música y el tiempo compartido”.

La vuelta de Amaia llega justo un año después de la salida de Leire Martínez, quien había liderado la banda desde 2008. Su partida, rodeada de misterio, había dejado en suspenso el futuro del grupo. Ahora, con la formación original casi completa, los fanáticos viven una mezcla de nostalgia y entusiasmo ante lo que promete ser una gira histórica.

En redes sociales, la noticia desató una ola de mensajes cargados de emoción. Frases como “vuelve la voz de nuestra adolescencia” y “por fin, la Oreja que todos amamos” se multiplicaron en las plataformas digitales. A su vez, el grupo alimentó la expectativa con una publicación en blanco titulada “Solo juntos tiene sentido”, un mensaje que muchos interpretaron como símbolo de unión y renacimiento artístico.

La gira del 30° aniversario recorrerá distintas ciudades de España y América Latina durante 2026, con un repertorio que incluirá clásicos como Rosas, La playa, 20 de enero y Puedes contar conmigo, junto con nuevas canciones que el grupo asegura haber compuesto en secreto durante el último año.

