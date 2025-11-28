Una comadreja entró a una escuela céntrica de Corrientes y generó revuelo

Una inesperada visitante irrumpió la mañana de este jueves en la Escuela Primaria “Domingo F. Sarmiento”, ubicada sobre calle Buenos Aires al 500, pleno microcentro de Corrientes Capital. Cerca de las 10, personal del establecimiento detectó la presencia de una comadreja atrapada entre las cañerías de una entrada de agua, lo que motivó un llamado urgente a los bomberos voluntarios.

¿Cómo fue el rescate?

Bomberos Voluntarios de Corrientes

Dario Bertorello, comandante del cuerpo, relató a El Litoral cómo fue el sorpresivo operativo: “La subdirectora nos llama porque había una comadreja entre medio de una entrada de agua, donde tenían los caños. La comadreja aparentemente venía de la plaza, ingresó y quedó atrapada en ese lugar”.

“El personal de bomberos procede con el rescate y en pocos minutos ya teníamos la comadreja para llevarla a su hábitat acá en Corrientes”, explicó Bertorello.

El establecimiento educativo está rodeado por edificios emblemáticos del microcentro, gracias a la rápida intervención del Cuartel 397, la comadreja fue rescatada sin dificultades y trasladada a un área segura. La acción garantizó la protección del ejemplar silvestre y llevó tranquilidad a docentes y alumnos que se encontraban en la escuela al momento del hallazgo.