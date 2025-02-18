Estudiantes primarios y secundarios: cómo pueden gestionar la Sube por primera vez

Los estudiantes de primarios y secundarios de la ciudad de Corrientes que inician el ciclo lectivo este 2025 pueden realizar el trámite para poder acceder al beneficio de hasta 50 pasajes gratuitos en colectivo en el mes. A partir de esta semana los alumnos deben presentarse en las dependencias municipales con turno previo.

La Municipalidad de Corrientes habilitó el trámite con un sistema de turnos previos y a partir de este lunes ya comenzó a regir. Aquellos que ya contaban con el beneficio podrán reactivarlo automáticamente.

¿Cuáles son los requisitos y modalidad del trámite?

Para aquellos que tramiten la SUBE estudiantil por primera vez, deberán solicitar un turno haciendo click acá.

Una vez confirmado el turno, deberán presentarse en la fecha correspondiente con los siguientes documentos:



- DNI del estudiante.

- Constancia de alumno regular (puede ser digital o impresa).

- Tarjeta SUBE nueva.

El trámite podrá realizarse en el Palacio Municipal por 25 de Mayo 1178 o en las delegaciones de los barrios 17 de Agosto, Doctor Nicolini, Laguna Seca y San Martín.

¿Cómo hacerlo de manera online?

- Deberás comprar tu sube de forma online en el link.

- Registrarse en el sistema.

- Acceder al correo electrónico declarado y completar el registro que le brindará un código de acceso.

- Acceder al sistema con usuario y contraseña.

- Completar los campos y adjuntar los requisitos correspondientes.

- El área responsable se contactará a través del correo declarado por cualquier eventualidad o bien para notificar que debe acercarse a retirar la tarjeta.

Reactivación automática para quienes ya tenían el beneficio

Los estudiantes que ya contaban con la SUBE estudiantil en 2024 podrán reactivar el beneficio acercándose a una de las Terminales Automáticas Sube (TAS) distribuidas en distintos puntos de la ciudad. No es necesario solicitar turno, pero la tarjeta no debe tener saldo negativo al momento de realizar la reactivación.

Los estudiantes secundarios que ya contaban con el beneficio comenzaron a usar la Sube gratuita a partir del 10 de febrero, mientras que los alumnos de primaria podrán hacerlo a partir del 24 de febrero.

¿Cuándo podrán iniciar el trámite los universitarios y terciarios?

Los universitarios que ya tenían la Sube estudiantil en el 2024 comenzaron a utilizar el beneficio a partir del 10 de febrero. En el caso de solicitar la Sube estudiantil por primera vez, deberán obtener un turno en sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos desde el 27 de febrero.



En cuanto a los estudiantes de nivel terciario estará disponible desde el 7 de abril, sujeto a la carga de padrones por parte de los institutos educativos. Aquellos que tramiten el beneficio por primera vez podrán hacerlo a partir del 31 de marzo.