Sube: los estudiantes de primaria ya pueden usar el boleto gratuito en Corrientes

Los estudiantes de nivel primario en la ciudad de Corrientes ya pueden utilizar el boleto estudiantil gratuito, accediendo a 50 pasajes mensuales para asistir a clases. La reactivación del beneficio se realiza de manera sencilla apoyando el plástico en una Terminal Automática Sube (TAS).

Además, se recuerda a los alumnos de todos los niveles educativos (primarios, secundarios y universitarios) que aún no tengan el beneficio, que pueden tramitarlo por primera vez solicitando un turno haciendo click en este link.

Luego, deberán presentarse en las delegaciones municipales o en el Palacio Municipal para completar el trámite. Deben asistir con DNI, tarjeta Sube y constancia de alumno regular (digital o impresa).

Estudiantes universitarios

La reactivación del beneficio para quienes ya contaban con él comenzó el 3 de febrero de 2025. Se puede verificar el estado en sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/sube y reactivarlo en una Terminal Automática SUBE (TAS). El beneficio comenzó a usarse desde el 10 de febrero de 2025.

Estudiantes primarios y secundarios

La reactivación para quienes ya contaban con el beneficio comenzó el 17 de febrero de 2025, siguiendo el mismo proceso que para universitarios. Mientras que para los que utilizan por primera vez, pueden utilizarlo desde el 10 de febrero para estudiantes secundarios y los estudiantes primarios a partir de este lunes 24 de febrero.

