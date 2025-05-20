La Muni en tu Barrio realiza 500 atenciones por día y refuerza la atención a las mascotas

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer que el operativo integral de la Muni en tu Barrio realizó más de 500 atenciones a vecinos del barrio Laguna Seca y zonas cercanas.

Además, mediante un convenio con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, se sumaron 60 estudiantes que hacen sus residencias en el marco del programa Mascotas Saludables y un quirófano móvil para castraciones. El jueves llegará al barrio Santa María.

El subsecretario de Coordinación de Asuntos Administrativos, Marcos Gaviña Naon, destacó la importancia de llevar las atenciones a diferentes puntos de la ciudad y afirmó que “lo que nos pidió el intendente Eduardo Tassano es descentralizar todas las áreas y son muchos los vecinos que concurren y acceden a todos los servicios que son totalmente gratuitos”.

El funcionario aseguró que en cada visita a los barrios “se realizan unas 500 atenciones diarias”. A su vez, detalló que en esta oportunidad “está acompañando el área de Zoonosis, Adultos Mayores, Ñande Huerta, servicios de peluquería, entre otros, como así también está el Gobierno provincial con el Registro Civil y Seguridad Vial”.

El titular de la subsecretaría de Coordinación de Asuntos Administrativos indicó que uno de los programas más requeridos por los vecinos es el de Mascotas Saludables, que, a partir de un acuerdo firmado recientemente, “cuenta con la participación de los alumnos de Veterinaria que están llevando adelante cirugías y vacunaciones”.

Tras un convenio entre la Municipalidad y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, un grupo de 60 estudiantes, organizados en grupos reducidos de seis a nueve alumnos, van rotando en los diferentes operativos para realizar atenciones a perros y gatos en el marco del programa Mascotas Saludables. Además, la casa de estudios sumó un quirófano móvil para la realización de castraciones.

“Estamos haciendo el módulo de intensificación práctica, en donde vinimos a hacer justamente prácticas en la parte de cirugía, en la parte de vacunación tanto antirrábicas y antiparasitarias”, sostuvo Carla Mussin, quien está en la última etapa de la carrera.

La estudiante señaló que estas acciones “nos significan muchísimo porque el hecho de poder venir a estar en contacto con la gente es importante para nosotros, para el día de mañana cuando estemos al frente de un consultorio”.

CRONOGRAMA

El operativo de La Muni en tu Barrio continuará este jueves próximo en el Santa María y barrios aledaños que requieran los servicios integrales. Mientras que la semana que viene se presentará el martes 27 en el barrio Arazaty y el jueves 29 en el barrio Lomas del Mirador.