Con la presencia de Tassano, Corrientes tuvo su primera Peña Franciscana 

El intendente Eduardo Tassano participó en la 1ª Peña Franciscana llevada adelante en la noche de este viernes en la capital correntina.

Se trata de un evento comunitario y solidario que contó con la colaboración de grupos musicales y de danza, además de la presencia de emprendedores gastronómicos.

“Estamos acompañando todo este movimiento y eso nos pone contentos”, valoró el jefe comunal.

El evento tuvo lugar en el patio de la Parroquia San Francisco Solano, ubicada en calle Mendoza entre Quintana y Martínez. La grilla contó con cantores y cantoras de la ciudad como Luis Maulín, Belén Belcastro, Hugo Escófano y también la presentación del Ballet Folclórico Municipal Las 7 Corrientes.

El evento contó con una importante participación de vecinos y familias, quienes se acercaron a colaborar y disfrutar de una velada especial organizada por el Consejo Económico de la parroquia. Lo recaudado será destinado a los gastos de mantenimiento del espacio.

“Nosotros apoyamos muchas actividades culturales y más estas que tienen que ver con la comunidad y, sobre todo, con el movimiento franciscano”, concluyó el intendente.

Fray Sergio Carballo, Padre de la parroquia San Francisco Solano, se mostró muy emocionado por el apoyo a la iniciativa.“Estamos muy agradecidos con las autoridades municipales, provinciales y la Secretaría de Cultura, que nos facilitaron asesoramiento e infraestructura, y también con los comerciantes y empresarios que sponsorean este evento”, valoró.

A su vez, señaló en su mensaje: “Esta es la primera peña franciscana, con el deseo de que se repita y se convierta en una tradición. San Francisco Solano, nuestro patrono, es también el patrono del folclore en Argentina”.

Por su parte, Alma Graciela Bonavota, vecina de la ciudad, expresó: “Me invitó mi amigo, que pertenece a la parroquia, y me gustan los eventos de este estilo. Aparte, como es para una obra solidaria, es importante asistir y pasar un momento hermoso”, comentó. Para concluir, también manifestó su deseo de que este tipo de celebraciones continúen en el futuro.

