Por el Día del Padre, la Municipalidad hará un operativo especial en los cementerios

Con motivo del Día del Padre, que se conmemora este domingo, la Municipalidad de Corrientes informó que implementará un amplio operativo de ordenamiento y seguridad en los cementerios municipales San Juan Bautista y San Isidro Labrador. Ambos espacios, estarán habilitados para visitas el sábado 15 y domingo 16 de junio, en el horario de 7 a 19, sin necesidad de solicitar turnos previos.

Desde la Dirección General de Defunciones, detallaron que en los dos camposantos habrá presencia de agentes de Tránsito y Seguridad Vial para organizar el flujo vehicular y evitar congestiones en los accesos. También se dispondrán puestos de atención primaria a cargo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia ante cualquier eventualidad.

En materia de seguridad, se contará con el apoyo de la Policía de Corrientes: en el cementerio San Juan Bautista participarán efectivos de la Comisaría Segunda, mientras que en San Isidro Labrador lo harán agentes de la Comisaría Décima. El objetivo es resguardar la integridad de quienes se acerquen a rendir homenaje a sus seres queridos.

Asimismo, se dispondrá de personal administrativo en ambos cementerios para responder consultas y facilitar trámites urgentes, tales como inhumaciones, introducción de cenizas y traslados.

En cuanto a las celebraciones religiosas, se informó que la misa en el cementerio San Isidro se realizará el domingo a las 9, mientras que en el San Juan Bautista tendrá lugar a las 11.

La Municipalidad invita a los vecinos a acercarse con responsabilidad, recordando la importancia de mantener el respeto en estos espacios y colaborar con las medidas dispuestas para una jornada ordenada y segura.