Lanza capacitaciones para Guías de Naturaleza de la Reserva Santa Catalina

La Municipalidad de Corrientes lanza una capacitación gratuita para Guías de Naturaleza de la Reserva Natural Santa Catalina que está dirigido a guías de sitio y estudiantes avanzados de la carrera de la Licenciatura en Turismo y afines, personas interesadas en el turismo de naturaleza, la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural y cultural de la región.

La misma iniciará con clases virtuales el 18 de junio y seguirá el 23, 24 y 25; más dos prácticas presenciales en la Reserva Santa Catalina: el 4 de julio en dos turnos, de 10 a 12 y de 13 a 15.

En tanto que el 8 de julio habrá talleres obligatorios, con duración de dos horas cada uno- sobre ofidios y animales ponzoñosos y Primeros auxilios y RCP.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados. Por lo tanto, las personas interesadas, podrán inscribirse al siguiente link: https: //ciudaddecorrientes.gov.ar/reservasantacatalina

El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, explicó que esta iniciativa se enmarca en una política integral de fortalecimiento del ecoturismo local: “En virtud de lo que es el Plan Maestro de la Reserva Santa Catalina que tiene el municipio de la Ciudad de Corrientes, tenemos actividades que tienen que ver con lo educativo, con lo turístico, y en ese marco es que estamos lanzando esta capacitación para guías de naturaleza”, sostuvo.



“Vamos a brindar estas capacitaciones libres y gratuitas con el equipo de la Reserva y de la Municipalidad”, remarcó Calvano, quien destacó que el objetivo central es dotar a los participantes de herramientas concretas para el guiado y la interpretación ambiental.



“Lo que buscamos es capacitar guías de naturaleza en el conocimiento de la Reserva Natural Santa Catalina, darle las herramientas concretas de conocimiento de la flora y fauna, de los ecosistemas que hay en la misma, las herramientas para interpretar la naturaleza, para poder generar visitas guiadas, además de nociones de primeros auxilios”, explicó.



La formación busca preparar a los futuros guías no solo para el acompañamiento de visitantes, sino también para contribuir activamente en la conservación. “El objetivo de un guía que está en contacto con un entorno de naturaleza debe, primero preservarla, y a la par hacer que los que lo acompañan conozcan lo que están disfrutando o conociendo”, subrayó el funcionario.



Calvano detalló que la capacitación incluye clases virtuales y presenciales, módulos teóricos y prácticos, así como recorridos guiados, y se refirió a las posibles salidas laborales que puede generar esta formación: “La salida laboral es múltiple: puede ser de generar proyectos ecoturísticos, de generar proyectos de visitas. Nosotros estamos también como municipio, como coordinación de la Reserva, recibiendo ideas y propuestas que nos acercan desde la ciudadanía, desde los emprendedores que están vinculados al sector turístico”.



Actualmente, el municipio cuenta con guías capacitados para recorridos vinculados a la historia y la cultura local, y esta propuesta busca ampliar esa oferta: “El municipio tiene guías de sitio capacitados en distintos recorridos que hay en lo turístico vinculado a nuestra historia, a nuestra cultura; sería agregar este conocimiento para que los guías también tengan una amplitud a la hora de ofrecer”, afirmó.



Por último, Calvano invitó a la comunidad a sumarse: “Los vecinos interesados pueden anotarse en https://ciudaddecorrientes.gov.ar/reservasantacatalina o consultar en las redes sociales de la Reserva o de la Municipalidad para agotar esas inquietudes. Son inscripciones libres y gratuitas, hasta agotar el cupo disponible”.



Por su parte, Ana Galiano, guía de turismo e impulsora de esta iniciativa junto a la Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Coordinación de Gobierno, destacó que esta capacitación busca “poner en valor este recurso que tenemos en la ciudad como es la Reserva Natural Santa Catalina y que seamos los guías que estemos trabajando dentro de ella”.



Explicó que durante el curso “se abordarán contenidos teóricos y prácticos sobre biodiversidad local, interpretación ambiental, técnicas de guiado, seguridad en salidas de campo y más”.



“La capacitación se dictará bajo la modalidad híbrida, con cuatro clases virtuales y dos presenciales, donde los participantes van a abordar el contenido natural, normativo y legislativo de la Reserva y sus distintos usos, además de un taller con clases de ofidios y arácnidos”, adelantó Galiano. “Además van a tener un curso de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)”, agregó.



