Cómo funcionarán los servicios municipales el 24 de junio en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes informó acerca del funcionamiento de los servicios que habitualmente brinda para este martes 24, feriado municipal por San Juan Bautista, patrono de la ciudad.

La Secretaría de Ambiente informó que prestará normalmente en las zonas y horarios habituales el servicio de recolección de residuos. Lo mismo ocurrirá en los barrios comprendidos en la recolección diferenciada y con el que se cumple en los diferentes Puntos Verdes.

El Tribunal de Faltas Municipal atenderá los días feriados con una guardia que funcionará de 8:00 a 16:00 para trámites abreviados de secuestros comunes y retiro de vehículos de la vía pública.

Como es habitual, la Dirección de Defunciones trabajará con una guardia de fines de semana y feriados que atenderá de 7:00 a 19:00 en la oficina ubicada dentro del Palacio Municipal (ingreso por 25 de Mayo 1178), priorizando inhumaciones, traslados e introducción de cenizas.

Por su parte, los cementerios San Juan Bautista, del barrio Virgen de los Dolores, y San Isidro, de Laguna Brava, estarán abierto de 7:00 a 17:00 para visitas e inhumaciones.

El Mercado de Abasto (El Piso) y el Mercado de Productos Frescos abrirán normalmente de 7:00 a 13:00 y de 17:30 a 21:00. Y los Paseos de Compras de El Piso, el Puerto, barrio San Gerónimo y la ex vía, atenderán normalmente de 8:00 a 21:00.

Los puntos SUBE no funcionará y tampoco lo hará el sistema de estacionamiento medido. En cambio, las Ferias de la Ciudad se llevarán adelante normalmente.

La Subsecretaría de Turismo dio a conocer los días y horarios de funcionamiento de los distintos Centros de Informes. El 24 atenderán con este esquema: plaza Vera, de 7:00 a 22:00; Terminal, de 8:00 a 20:00; Paseo de Compras del Puerto, de 7:00 a 21:30; y plaza Cabral, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.

Asimismo, también habrá guardias en Tránsito; Transporte; Guardia Urbana, barrido de calles, y el Servicio de Ambulancia Municipal (SAMUN).

La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) estará abierto, en el horario de 7:15 a 16:00 en su sede de avenida La Paz 2440.

Por último, la Caja Municipal de Préstamos, el Centro Emisor de Licencias; las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) y las demás dependencias administrativas, no brindarán atención.