Corrientes bajo alerta amarilla y naranja por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas para la provincia de Corrientes para este sábado.

El organismo, precisó que se esperan precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento. Las localidades más afectadas por las el alerta naranja serán: Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce y otras más.

Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 90 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Los valores de precipitación acumulada estimados oscilan entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunas zonas podrían superarse esos registros de forma puntual, especialmente en sectores con tormentas más intensas.

Se prevé que las lluvias continúen al menos hasta sábado por la tarde, aunque la evolución del sistema dependerá del comportamiento climático regional.



