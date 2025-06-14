En Corrientes cayeron 80 mm de lluvia y cuadrillas trabajan en la limpieza de desagües

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer que en la capital cayeron más de 80 milímetros de lluvia durante la madrugada de este viernes, con precipitaciones de intensidad media a lo largo de varias horas.

En este marco, cuadrillas municipales trabajaron desde la madrugada en distintos puntos de la ciudad para evitar anegamientos ya que continúa vigente el alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.

De esta manera, realizaron trabajos en distintos barrios y zonas críticas para limpiar sumideros y bocas de tormenta, a fin de facilitar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones.

"Gracias a estas acciones preventivas, las autoridades informaron que la ciudad se encuentra normalizada", comunicaron desde el municipio.

Asimismo, recordaron que el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional continúa vigente, y por tal motivo, se recomienda no sacar basura a la vía pública hasta que cesen las lluvias, para evitar que se obstruyan los desagües.

Ante cualquier inconveniente, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 147 o a través del MuniBot, enviando un mensaje de WhatsApp al 3794 341768.