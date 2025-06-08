¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Renaper Lluvia en Corrientes eduardo ledesma pregunta
Se espera una semana fresca en Corrientes, con mínimas de hasta 8ºC

Las máximas volverán a estar por debajo de los 20°C , adelantó el SMN. 

Por El Litoral

Domingo, 08 de junio de 2025 a las 19:45

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que Corrientes tendrá una semana fresca, con mínimas de hasta 8°C

Luego de un fin de semana con temperaturas moderadas, las máximas continuarán en descenso a partir de este lunes, según indicó el organismo.

Para este lunes, se prevé un cielo parcialmente soleado y una máxima de 19°C.

El martes, la ciudad amanecerá con una mínima de 8°C, un valor que se mantendrá hasta el miércoles.

El jueves, se espera que la mínima suba levemente a 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C.

Hacia el fin de semana, regresarán las precipitaciones a la región. El pronóstico extendido del SMN anticipa lluvias para el sábado en Corrientes.

