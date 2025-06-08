Se espera una semana fresca en Corrientes, con mínimas de hasta 8ºC

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que Corrientes tendrá una semana fresca, con mínimas de hasta 8°C

Luego de un fin de semana con temperaturas moderadas, las máximas continuarán en descenso a partir de este lunes, según indicó el organismo.

Para este lunes, se prevé un cielo parcialmente soleado y una máxima de 19°C.

El martes, la ciudad amanecerá con una mínima de 8°C, un valor que se mantendrá hasta el miércoles.

El jueves, se espera que la mínima suba levemente a 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C.

Hacia el fin de semana, regresarán las precipitaciones a la región. El pronóstico extendido del SMN anticipa lluvias para el sábado en Corrientes.