Plan hídrico

Culminaron una importante obra en una avenida de Corrientes para evitar anegamientos

Los trabajos fueron encabezados por la Municipalidad. 

Por El Litoral

Lunes, 09 de junio de 2025 a las 19:28

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes informó este lunes que culminó la obra de desagüe pluvial sobre calle Vélez Sársfield, entre avenida Pujol y Junín, en el barrio Libertad.

En el lugar se instalaron caños de desagüe de 800 mm. "Completamos los trabajos en esta zona de anegamiento para mejorar el escurrimiento del agua en días de lluvia", señaló la comuna.  

“Esta obra la proyectamos con la idea de solucionar un problema recurrente de anegamientos en este sector, que es más bajo que el nivel de la avenida Pujol”, explicó en su momento el subsecretario de Planificación y Evaluación, Martín Thouet.

En el lugar ya existía una infraestructura anterior, pero se detectó "algunos problemas de funcionamiento", dijo el funcionario. 

"Entonces, la solución que encontramos fue agregar un nuevo caño de desagüe pluvial desde la esquina de Junín y Vélez Sársfield hasta el mismo ducto del arroyo Poncho Verde. Esta nueva acometida va a hacer que todo el sistema trabaje de una manera más eficiente”, agregó. 

