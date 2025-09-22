Detuvieron a un hombre que merodeaba armado con un machete

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre en la ciudad Capital, además, se secuestró un arma blanca que llevaba entre sus pertenencias.

Efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos, observaron en inmediaciones de las calles Las Margaritas y Los Malvones a un hombre que merodeaba en la zona. Este, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga.

Tras una breve persecución, se identificó y demoró a un hombre de 25 años, quien además portaba un machete entre sus pertenencias. Tras las primeras averiguaciones, se constató que poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados hasta la comisaría correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.

