El Hospital “El Salvador” realizó con éxito intervenciones de alta complejidad

En el hospital “El Salvador” de Bella Vista, dependiente del Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, se realizaron con éxito dos procedimientos de alta complejidad que evidencian la capacidad del sistema público provincial para resolver casos críticos sin necesidad de derivaciones.

Uno de los procedimientos consistió en una coledocotomía laparoscópica, aplicada a un paciente con litiasis en la vía biliar principal. La intervención incluyó la exploración y cierre primario, todo por vía laparoscópica, lo que permitió evitar una cirugía abierta, reduciendo el dolor postoperatorio, el riesgo de complicaciones y acelerando la recuperación.

El segundo caso correspondió a un paciente con pancreatitis grave complicada con absceso pancreático. Allí se realizó un drenaje endoscópico transgástrico, una técnica mínimamente invasiva que permitió acceder al absceso a través del estómago, logrando un drenaje eficaz con menos riesgos y menor tiempo de internación.

Ambas intervenciones estuvieron a cargo del equipo de cirugía conformado por los doctores Mario Denegri, Alexis Sánchez, Sebastián Rodríguez y Yanina Acosta.

La directora del nosocomio, Rocío Bruzzo, destacó que la concreción de estas prácticas en un hospital público del interior representa un avance histórico en la atención de pacientes, ya que combina innovación tecnológica, destreza quirúrgica y un enfoque interdisciplinario centrado en la seguridad y el bienestar del paciente.

De este modo, el hospital de Bella Vista se consolida como un referente regional en procedimientos de alta complejidad, ampliando el acceso a tratamientos modernos y seguros para la población.