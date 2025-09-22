Los bonos y acciones argentinas se recuperan en Wall Street

Tras el anuncio de la eliminación temporal de retenciones al campo y en medio de un posible anuncio de fondo de asistencia del Tesoro de Estados Unidos, suben los bonos y las acciones argentinas Wall Street.

En la apertura de los mercados este lunes, los bonos alcanzan el 8% y las acciones operan por encima del 17%.

Las compañías que lideran las subas son: BBVA con 17,46%, Banco Macro con 16,50% y Grupo Galicia con 16,37%.

A la par, el riesgo país desciende 300 puntos y se ubica en 1140. En tanto que el dólar baja $45 y se vende a $1470 en el Banco Nación. Por otro lado, el MEP opera a $1455 y el CCL a $1465.

Todo sucede en medio del anuncio del Gobierno, que este lunes confirmó la quita de retenciones a la soja hasta el 31 de octubre. El objetivo de la medida, expuso el vocero presidencial, Manuel Adorni, es “generar mayor oferta de dólares durante este período”.

Al mismo tiempo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que analizan opciones para asistir a económicamente a la Argentina, en medio de la tensión cambiaria.

Previo a la reunión con el presidente Javier Milei, Bessent dijo que están ”dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina” y sostuvo que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”.

Como anticipó TN, hay expectativas por un posible préstamo a la Argentina de parte de Estados Unidos. Los analistas esperan que la reunión traiga novedades en materia de financiamiento. Se especula con que el Tesoro de Estados Unidos use el Exchange Stabilization Fund para dar un préstamo a la Argentina y apuntalar las reservas del Banco Central.

