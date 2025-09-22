Intentaban robar 30 terneros en Goya y fueron descubiertos por la Policía

La Policía Rural y Ecológica de Goya logró frustrar el robo de 30 terneros que habían sido denunciados como sustraídos en un establecimiento ganadero de la 3ª Sección San Rafael.

El productor afectado señaló que los animales se encontraban en su campo el viernes por la tarde y que al día siguiente ya no estaban. Ante la denuncia, efectivos de la fuerza se dirigieron al lugar y detectaron un corte en el alambrado hacia el este.

Siguiendo los rastros, cruzaron la Ruta 12 y en un campo vecino hallaron el primer ternero con la marca del propietario.

La búsqueda continuó por unos 7 kilómetros, hasta dar con los otros 29 vacunos. Al advertir el despliegue policial, los cuatreros abandonaron los animales y se dieron a la fuga.

Con la colaboración del productor, los terneros fueron pasados por manga, confirmando que todos llevaban marca y señal del denunciante. Finalmente, los animales fueron restituidos a su dueño, evitando así un importante perjuicio económico.

Este accionar refleja la rápida respuesta policial y la efectividad de los procedimientos de la Policía Rural y Ecológica, que permitieron frustrar el delito y resguardar la producción ganadera local.