Murió un hombre tras un choque entre dos motos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este miércoles que murió un hombre que se encontraba internado tras protagonizar un siniestro vial en la localidad de Goya.

El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 27, a la altura del kilómetro 123, donde chocaron dos motocicletas.

Una de ellas era una Zanella 150 cc, conducida por un joven de 29 años de apellido Ortiz, mientras que la otra, una Honda Bros 150 cc, era guiada por el hombre de apellido Curima, de 45 años, quien resultó gravemente herido.

Tras el impacto, fue trasladado al Hospital Regional de Goya, donde permaneció internado hasta la tarde del martes que se confirmó su fallecimiento.

La autoridad fiscal interviniente fue notificada del hecho, en tanto que en la Comisaría Segunda de Goya continúan con las actuaciones correspondientes.