Salud avanzan con un plan para mejorar la atención en hospitales de Corrientes

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, encabezado por Emilio Lanari Zubiaur, informó este miércoles que autoridades realizaron una recorrida por hospitales y centros de salud de la Región Sanitaria II, con el objetivo de verificar el funcionamiento de los servicios y fortalecer la atención.

Durante la jornada, visitaron las localidades de Saladas, Colonia 3 de Abril, 9 de Julio y Chavarría.

Relevamiento y planificación

La coordinadora de la región, Rocío Bruzzo, explicó que en Saladas se realizó un relevamiento integral en el hospital “María Auxiliadora”, donde se identificaron fortalezas y debilidades, además de avanzar en un plan de acción.

Asimismo, indicó que junto al área de Atención Primaria de la Salud (APS) se trabajó en la coordinación de estrategias para reforzar los operativos de ingreso escolar.

En Colonia 3 de Abril, el equipo recorrió la sala sanitaria y analizó la situación del recurso humano, con el objetivo de fortalecer la atención en zonas rurales mediante un trabajo articulado con los municipios.

Atención en el interior

Las autoridades también visitaron centros de salud en 9 de Julio y Chavarría, donde realizaron tareas similares de evaluación y planificación.

En ese sentido, Bruzzo destacó el compromiso del personal sanitario: “El valor de la entrega de los médicos en estos lugares es muy grande. Ponen mucho esfuerzo para dar respuesta”, señaló.

Además, remarcó que se trabajó en temas clave como la correcta derivación de pacientes, el control de niños para el ingreso escolar y la atención a embarazadas.

Por otra parte, indicó que los centros cuentan con laboratorio itinerante, ambulancias, equipos de rayos X y salas de internación, lo que permite una buena capacidad de respuesta.

Finalmente, se evaluaron acciones para fortalecer la atención al paciente y reducir las derivaciones, mejorando así el sistema de salud en el interior de la provincia.