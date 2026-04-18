Luis Brandoni está internado: "Cursa un cuadro delicado"

La situación de salud de Luis Brandoni generó inquietud en las últimas horas tanto en su entorno como en el ambiente artístico. El actor tuvo que recibir asistencia médica luego de sufrir un accidente doméstico durante el fin de semana, lo que dio lugar a distintas versiones sobre su estado.

A través de un mensaje, su familia compartió información sobre el cuadro actual: "Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución".

En este contexto, el artista permanece acompañado por su círculo más cercano. Sus hijas, Micaela y Florencia, junto a su pareja Saula Benavente, lo asisten de manera permanente mientras continúa bajo control médico.

Con el objetivo de llevar claridad, también desmintieron algunos trascendidos que circularon en un primer momento, entre ellos la posibilidad de un ACV, lo cual fue descartado. La aclaración buscó poner fin a la información no confirmada que había comenzado a difundirse.

Finalmente, la familia adelantó que seguirá comunicando cualquier novedad vinculada a su evolución: "Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud".

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