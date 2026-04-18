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Mirtha Legrand habló sobre su salud: "La leyenda continúa"

A pesar del contratiempo, su programa se emitirá con normalidad y tendrá una reemplazante de confianza.

Por El Litoral

Sabado, 18 de abril de 2026 a las 14:20

Mucho se dijo sobre la salud de Mirtha Legrand en las últimas horas. Hubo quienes indicaron que la situación era "preocupante", encendiendo las alarmas de un país entero, que no puede evitar estar atento al bienestar de la conductora más longeva de la Argentina.

Por ello, la diva no se quedó callada y salió al cruce de las versiones amarillistas: "Como siempre les digo, la leyenda continúa... sólo estoy resfriada, ¡la semana que viene vuelvo! Besito, chau chau", escribió la conductora desde la intimidad de su hogar, acompañando el mensaje con tiernos emojis.

A pesar del contratiempo de salud de Mirtha, el ciclo se emitirá con normalidad y tendrá una reemplazante de confianza: su nieta, Juana Viale. La actriz ya conduce habitualmente Almorzando con Juana, el clásico de los domingos que sigue vigente en la pantalla de El Trece.

En esta ocasión, La Noche de Mirtha contará con la participación de Betiana Blum, Nicole Neumann, Juan Palomino, Gege Neumann y Rodrigo Cascón.

Minutouno.com

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