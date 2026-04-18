Ximena Capristo reveló por qué no participa en la serie sobre Silvina Luna

El estreno del documental sobre Silvina Luna en Netflix volvió a poner el foco en quiénes decidieron no involucrarse en el proyecto. Entre las ausencias que más llamaron la atención aparecen Ximena Capristo y Gustavo Conti, dos figuras clave en la vida de la modelo desde su paso por Gran Hermano 2001 y con quienes mantuvo un vínculo cercano durante años.

La serie, impulsada por Ezequiel, hermano de la rosarina, generó repercusión no solo por su contenido sino también por las decisiones de quienes optaron por no participar. En ese contexto, Capristo aclaró públicamente los motivos de su postura y fue contundente al respecto: “La serie es sobre Silvina Luna. Obviamente autoricé a que pasen imágenes mías si querían pero no quise participar. Uno puede decidir ser parte o no pero yo no cartoneo”.

La actriz remarcó que su relación con Luna siempre estuvo atravesada por el afecto genuino y que no está dispuesta a modificar su decisión frente a la exposición mediática.

Ese lazo, que nació dentro de la casa de más famosa del país, se fortaleció con el tiempo hasta convertirse en una amistad de más de dos décadas. “Silvina nos consideraba familia y nosotros a ella lo mismo. Uno puede elegir estar o no, yo preferí no estar. Jamás, pero jamás, cartoneé con mi amiga”, sostuvo, frente a los cuestionamientos surgidos tras conocerse su ausencia.

Con el correr de los días, las especulaciones crecieron y algunos deslizaron que su negativa podía estar vinculada a intereses personales. Sin embargo, Capristo desestimó esas versiones y reafirmó su postura: “Algunos dicen que cartoneo pero creo que es todo lo contrario. Ahí (en el documental) hay un montón así pero yo jamás. Yo sé la relación que tuvimos, pudimos verla en su último momento porque su hermano autorizó la entrada y se lo agradezco, pero elijo no estar”.

Mientras el proyecto se acerca a su estreno y el adelanto ya circula, la ausencia de Capristo y Conti continúa generando comentarios. Aun así, la panelista insistió en que se trata de una decisión estrictamente personal y desligada de cualquier conflicto con la familia. “Tengo su foto en un cuadro, le prendo una velita y le rezo como a la gente que falleció y yo amaba, como mi mamá”, contó, al describir la manera íntima en la que mantiene vivo el recuerdo de su amiga.

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