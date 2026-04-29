Corrientes: investigación y detención tras el robo del interior de un automóvil

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a dos personas en ciudad Capital luego de realizar una investigación relacionada a un robo.

El hecho delictivo, había cobrado notoriedad tras su masiva difusión en redes sociales, fue esclarecido durante el mediodía del martes.

Las tareas investigativas permitieron identificar y rastrear los elementos sustraídos del interior de un automóvil.

Operativo Conjunto y Detenciones

Bajo la supervisión de la Unidad Fiscal interviniente, se desplegó un operativo coordinado entre Comisaría VI Urbana y la Dirección de Investigación Criminal (DIC).

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a dos hombres, ambos mayores de edad, apuntados como los presuntos autores materiales del robo.

La Policía logró localizar la totalidad de los objetos robados. Tras los peritajes de rigor, los elementos fueron restituidos a su propietario original.

Los demorados quedaron a disposición de la fiscalía en turno para avanzar con las actuaciones legales.