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Jorge Rojas celebra sus 20 años de carrera en el Teatro Vera

El cantautor se presentará este 1 y 2 de mayo en Corrientes con su gira aniversario. Un recorrido emocionante por sus clásicos y nuevas melodías en el escenario más emblemático de la provincia.

Por El Litoral

Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 10:52

El reconocido artista llega a Corrientes para celebrar dos décadas de trayectoria solista con su espectáculo #JRGira20Años.

Las presentaciones tendrán lugar este fin de semana, los días 1 y 2 de mayo, a las 21:00 horas en el histórico Teatro Oficial Juan de Vera.

Un viaje a través del tiempo y las emociones

Desde el lanzamiento de su primer álbum "La Vida" en 2005, Rojas ha consolidado una carrera marcada por el éxito y la evolución constante. En esta gira especial, el cantante revisita sus grandes clásicos con una perspectiva actual:

  • Versatilidad artística: El show refleja su capacidad para navegar entre el folklore de raíz, su faceta melódica latinoamericana y su imponente registro de tenor.

  • Recorrido federal: Tras haber visitado ciudades como Rosario, Mendoza, Salta y Buenos Aires durante el 2025, llega el turno de Corrientes como una de las plazas más significativas de su vida.

  • Conexión con el público: La propuesta busca traducir la poesía de lo cotidiano en canciones que conectan directamente con la fidelidad de sus seguidores.

Venta de entradas e información

Debido a la gran demanda que generan sus presentaciones, se recomienda adquirir los tickets con antelación. Los mismos están disponibles en:

  • Punto de venta físico: Boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

  • Venta online: A través del sitio weepas.ar.

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