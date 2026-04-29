Jorge Rojas celebra sus 20 años de carrera en el Teatro Vera

El reconocido artista llega a Corrientes para celebrar dos décadas de trayectoria solista con su espectáculo #JRGira20Años.

Las presentaciones tendrán lugar este fin de semana, los días 1 y 2 de mayo, a las 21:00 horas en el histórico Teatro Oficial Juan de Vera.

Un viaje a través del tiempo y las emociones

Desde el lanzamiento de su primer álbum "La Vida" en 2005, Rojas ha consolidado una carrera marcada por el éxito y la evolución constante. En esta gira especial, el cantante revisita sus grandes clásicos con una perspectiva actual:

Versatilidad artística: El show refleja su capacidad para navegar entre el folklore de raíz, su faceta melódica latinoamericana y su imponente registro de tenor.

Recorrido federal: Tras haber visitado ciudades como Rosario, Mendoza, Salta y Buenos Aires durante el 2025, llega el turno de Corrientes como una de las plazas más significativas de su vida.

Conexión con el público: La propuesta busca traducir la poesía de lo cotidiano en canciones que conectan directamente con la fidelidad de sus seguidores.

Venta de entradas e información

Debido a la gran demanda que generan sus presentaciones, se recomienda adquirir los tickets con antelación. Los mismos están disponibles en: