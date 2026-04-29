Corrientes presentó ArteCo en Buenos Aires con el BanCo como puente hacia el país

El Banco de Corrientes fue anfitrión del lanzamiento en Buenos Aires de la 8ª edición de ArteCo, la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, que se realizará del 21 al 24 de mayo de 2026 en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), con entrada libre y gratuita.

La presentación se llevó a cabo este martes 28 de abril en el Centro de Negocios del Banco de Corrientes en Buenos Aires. El encuentro reunió al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés; la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri; la presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, Lourdes Sánchez; el curador de la feria, Marcelo Dansey; autoridades provinciales, legisladores nacionales, empresarios, artistas, coleccionistas, curadores y representantes de la prensa.

Desde Buenos Aires, Corrientes presentó una propuesta que busca consolidarse como una de las plataformas culturales más importantes de la región, con una mirada puesta en el arte contemporáneo, el desarrollo del mercado artístico y la proyección nacional e internacional de los creadores correntinos.

En ese marco, el rol del Banco de Corrientes tuvo un valor central. La entidad abrió las puertas de su Centro de Negocios en Buenos Aires, ubicado en el edificio anexo a su sucursal, para acompañar una iniciativa que expresa identidad, cultura y desarrollo. Durante su mensaje de bienvenida, Laura Sprovieri destacó el sentido estratégico del espacio donde se realizó el lanzamiento y recordó que fue concebido para fortalecer el vínculo entre Corrientes y el resto del país.

Durante su intervención, el gobernador Juan Pablo Valdés remarcó el orgullo de presentar en Buenos Aires una nueva edición de ArteCo y puso en valor el trabajo sostenido que permitió que la feria llegue a su octava edición. Señaló que Corrientes viene desarrollando una política clara de inversión en cultura, orientada a cuidar sus raíces, modernizar la provincia y confiar en el talento correntino.

“Llegamos a este momento por el trabajo de muchísima gente y por una mirada clara: entender que en Corrientes tenemos artistas maravillosos y que había que apostar por ellos”, expresó el Gobernador. Valdés también destacó la transformación del antiguo edificio del Banco de Corrientes en el actual MACC, un espacio que definió como un verdadero orgullo para la provincia. En esa línea, subrayó que ArteCo permite integrar arte, turismo, identidad y desarrollo económico, generando un punto de encuentro entre artistas correntinos, creadores de otras provincias y referentes internacionales. “Los artistas tienen la posibilidad de comerciar con su arte, de mostrarlo, de crecer y de tener ingresos. Eso también es importante para nosotros”, afirmó.

En ese marco, la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, resaltó el rol institucional de la entidad como anfitriona del lanzamiento y el sentido estratégico del Centro de Negocios en Buenos Aires. “Este Centro de Negocios del Banco de Corrientes, acá en Buenos Aires, fue creado y pensado para hacer puente entre nuestra provincia y el país. Y esta convocatoria es una muestra de ello”, señaló.

Sprovieri expresó que ArteCo es mucho más que una feria, porque permite mostrar la cultura, la identidad y el talento de los artistas correntinos en un escenario nacional. Además, destacó el valor especial que tiene para el Banco que esta edición se realice en el MACC, edificio que durante muchos años fue sede central de la entidad. “Para nosotros como Banco tiene un sentido especial, porque fue durante muchísimos años la sede central del Banco de Corrientes”, recordó.

Con este lanzamiento en Buenos Aires, ArteCo 2026 comienza a desplegar una nueva edición que consolida a Corrientes como un punto clave del arte contemporáneo argentino. Desde su Centro de Negocios, el Banco de Corrientes reafirma su rol como puente institucional entre la provincia y el país, acompañando las políticas que impulsan la cultura, el desarrollo y la proyección del talento correntino.