Corrientes: sancionaron a un padre por incumplir con la cuota alimentaria y viajar a Punta del Este

La Justicia de Corrientes tomó una serie de medidas contra un padre por incumplir de manera reiterada con la cuota alimentaria de su hija. La resolución dictada el 10 de abril busca garantizar el sostenimiento económico de la menor.

Origen del incumplimiento

El caso se originó tras un acuerdo homologado en octubre de 2024, que fijaba un aporte del 40% de los ingresos del progenitor. Sin embargo, el cumplimiento fue interrumpido durante varios meses, pese a las intimaciones judiciales.

Para el fallo, se tuvo en cuenta que el hombre viajó varias veces a Punta del Este durante el verano. Según la Justicia, esto evidenció una conducta desinteresada respecto de las necesidades de su hija.

Ante tal situación, se resolvió avanzar con medidas restrictivas. Entre ellas, se dispuso su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios y la suspensión de su licencia de conducir. También se ordenó su inclusión en el sistema financiero (Veraz) con calificación de alto riesgo crediticio y se le prohibió salir del país.

Medidas para la familia

Como parte de la resolución, el juzgado habilitó la vía subsidiaria y dispuso la participación de los abuelos paternos en el cumplimiento de la obligación alimentaria. De esa manera, se fijó una cuota provisoria del 15% de los ingresos de cada uno.

La Justicia sostuvo que el incumplimiento sostenido puede afectar directamente la calidad de vida del niño o la niña involucrada. En ese sentido, lo encuadró como una posible forma de violencia económica.

La resolución se apoya en normativa nacional e internacional y prioriza el interés superior de la niña. Las medidas se mantendrán hasta que la deuda sea regularizada.