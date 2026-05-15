Corrientes fortalece el comercio con Brasil: “Es el inicio de una etapa de intercambio”

La misión institucional y empresarial de Corrientes en Brasil abrió una nueva etapa de contactos para fortalecer el comercio y promover inversiones productivas. Así lo afirmó en Hoja de Ruta Roberto Báez, presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), tras participar de reuniones en Porto Alegre junto a la delegación encabezada por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard.

Potencial económico

“El gobernador Juan Pablo Valdés tomó la decisión de salir a buscar nuevos mercados junto al sector privado. En esta oportunidad fuimos a Porto Alegre a una reunión de la Federación de Industrias del Estado de Rio Grande do Sul”, señaló Báez.

El dirigente remarcó que el estado posee una fuerte capacidad económica y productiva. “Tiene 14 millones de habitantes y representa el 7% del producto bruto de Brasil”, explicó.

Báez sostuvo que, pese a la cercanía geográfica, Corrientes y el sur brasileño nunca lograron consolidar una relación sostenida. “Tenemos una frontera común de 350 kilómetros y no hay un intercambio comercial fluido y sólido”, indicó.

Según detalló, durante el encuentro se concretaron reuniones bilaterales con empresarios brasileños y comenzaron a delinearse futuras acciones conjuntas. “Es el inicio de una etapa de intercambio. Tenemos que seguir estableciendo contactos y ofertando todas las bondades que tiene nuestra provincia”, expresó.

Interés por la industria forestal

Durante la reunión, uno de los sectores que despertó mayor interés fue el forestal y la futura instalación de la planta de celulosa en Ituzaingó. Báez explicó que empresarios brasileños consultaron sobre las posibilidades de provisión de equipamiento e integración industrial.

También destacó el nivel de desarrollo técnico del sector industrial brasileño. “El soporte que tiene la industria brasileña es muy importante en términos técnicos y capital humano”, señaló.

Además, mencionó oportunidades vinculadas al turismo y al sector arrocero. Báez señaló que existe interés en fortalecer la llegada de pescadores brasileños al norte correntino y destacó el potencial económico de esa actividad. “Es una posibilidad de negocio, porque fluye y es independiente de los vaivenes”, afirmó.

Reunión en Virasoro: reclamos por infraestructura

Por otro lado, Báez explicó la reunión realizada en Gobernador Virasoro con empresarios y economistas, donde analizaron los costos de exportación de la industria forestal.

“En Acon Timber nos dijeron que transportar un container desde la planta hasta el puerto de Buenos Aires cuesta 2 mil dólares. Sin embargo, llevarlo desde Buenos Aires a China sale apenas 700 dólares”, sostuvo.

Respecto a eso, el presidente de Fecorr aseguró que una modificación en la ley de cabotaje podría reducir significativamente esos costos. “Si se modifica la ley de banderas y los buques pueden tocar más de un puerto, habría una baja superior al 30%. Es algo inmediato”, afirmó.

Segundo Puente

Por otra parte, planteó la necesidad de revisar el proyecto del segundo puente Chaco-Corrientes para incorporar el transporte ferroviario. “Coincidimos en que si el puente no es ferroautomotor ahora, no lo será nunca más”, advirtió.

Báez también cuestionó la falta de integración ferroviaria en el proyecto y pidió revisar su planificación. “Pensar que en algún momento se deberá restablecer el ferrocarril en el país y que una línea llegue hasta Corrientes para luego interrumpirse y continuar desde Resistencia, es una vergüenza”., afirmó.

El presidente de Fecorr consideró que la obra debería contemplar un esquema ferroautomotor para garantizar conectividad y desarrollo logístico a largo plazo. “Estamos en una etapa en la que se debería replantear el proyecto. Lamentablemente, el vigente es solamente automotor”.

