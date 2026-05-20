Desarticularon una banda de abigeato en el interior de Corrientes: hay dos detenidos

La Policía de Corrientes desarticuló una banda de abigeato en Guaviraví y detuvo a dos hombres tras un allanamiento coordinado. La investigación se desencadenó luego de una denuncia por robo de ganado días atrás.

Las autoridades judiciales de Paso de los Libres ordenaron el allanamiento simultáneo de dos casas ubicadas en la zona. Los procedimientos resultaron positivos y permitieron la captura de los presuntos responsables de los delitos rurales.

Secuestro de armas y carne faenada

Como resultado del despliegue, dos hombres fueron detenidos de forma inmediata y se incautaron más de 300 kilos de carne ilegal. También se hallaron numerosos elementos de corte utilizados habitualmente para la faena clandestina, como cuchillos, serruchos, chairas y diversos aperos.

Durante la requisa, también se encontraron cuatro armas de fuego, incluyendo dos rifles, un revólver y una "tumbera" de fabricación casera. Del mismo modo, se secuestró una importante cantidad de municiones y una motocicleta. El vehículo era utilizado presuntamente por los delincuentes para trasladarse y realizar el transporte de la mercadería robada.



