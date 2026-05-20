Quiénes no podrán ingresar a las canchas del Mundial 2026 según la ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno ya inició el proceso para que los ciudadanos del país puedan ingresar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa tradicional.

Durante una entrevista televisiva, la funcionaria explicó que la Argentina trabaja para incorporarse al programa estadounidense conocido como Visa Waiver Program (VWP).

“Estamos trabajando desde distintos ministerios, no es sólo una cuestión de seguridad nacional: hay que cumplir una serie de pasos”, sostuvo Monteoliva.

Cuánto podría implementarse el sistema

La ministra señaló que las negociaciones ya están en marcha y reveló que este martes visitó el país la subsecretaria de Asuntos Consulares de Estados Unidos, área encargada del programa.

“Nuestras expectativas es que a inicios del 2027 esto ya esté en funcionamiento”, afirmó la ministra de Seguridad.

El sistema Waiver permite que ciudadanos de determinados países ingresen a Estados Unidos por turismo o negocios durante hasta 90 días sin necesidad de gestionar una visa consular tradicional.

Qué es el programa Visa Waiver

El Visa Waiver Program funciona actualmente para ciudadanos de países seleccionados que cumplen determinados estándares migratorios, de seguridad y cooperación internacional.

La incorporación argentina requerirá una serie de acuerdos técnicos, controles de información y coordinación entre distintos organismos estatales.

El Gobierno compartió información para los ingresos en el Mundial 2026

Por otro lado, Monteoliva confirmó que el Gobierno argentino entregó información a las autoridades estadounidenses vinculada con personas que tienen prohibido el ingreso a estadios de fútbol.

La medida se enmarca en el programa Tribuna Segura y apunta al operativo de seguridad del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Tenemos un registro de cerca de 21.000 personas con derecho de admisión que no pueden entrar a la cancha y que tampoco van a poder ingresar a los estadios en la Copa del Mundo”, detalló la funcionaria.

También incluyeron a deudores alimentarios

La ministra agregó que el universo de personas restringidas se amplió recientemente. “A esa base de datos se sumaron además 13.000 deudores alimentarios morosos a partir de un convenio firmado con la ciudad de Buenos Aires”, explicó.

“En total son 34.000 personas que no podrán ingresar a los estadios en el Mundial”, concluyó la funcionaria a menos de un mes de la competencia.

Monteoliva destacó la relación con EE.UU.

Durante la entrevista, la titular de Seguridad remarcó además el vínculo político y estratégico entre ambos países. Según sostuvo, la Argentina se consolidó como “el principal socio estratégico” de Estados Unidos en la región.

“En la última reunión que tuvimos nos dijeron: ‘En Argentina es donde más le está costando al narcotráfico, al contrabando y al terrorismo’, y eso nos llena de satisfacción”, afirmó.

La tensión dentro del oficialismo

Consultada sobre las internas dentro de La Libertad Avanza, Monteoliva intentó desdramatizar las diferencias y aseguró que todos los integrantes del gabinete mantienen la confianza de Javier Milei.

“En el equipo de trabajo del Presidente todos gozamos de su credibilidad”, señaló. Además, agregó: “Más allá de las diferencias internas, existe coincidencia plena respecto del rumbo político del Gobierno: en el norte, en el para dónde hay que ir, estamos todos de acuerdo”.

La funcionaria sostuvo que las discusiones dentro del oficialismo se producen únicamente sobre “las formas o los tiempos”, pero no sobre “los objetivos centrales de la gestión”.

Monteoliva también afirmó que el Ejecutivo trabaja en una recomposición salarial para las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. “El Gobierno trabaja en una recomposición salarial tanto para las fuerzas de seguridad como para las Fuerzas Armadas”, aseguró.

“Esa es una prioridad compartida entre el Ministerio de Seguridad y el de Defensa”, añadió. En paralelo, la ministra destacó avances en el sistema de salud destinado al personal de seguridad tras la disolución del Iosfa.

“Hace 15 días se adjudicó a Medicus el plan de Prefectura y Gendarmería: esto es un antes y un después”, afirmó.

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