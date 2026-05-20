Corrientes: investigan el robo de un motor náutico a un complejo turístico

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó un motor fuera de borda y otros elementos robados de un complejo de pesca de la localidad de Ituzaingó.

El ilícito que dio origen a la causa penal ocurrió el 16 de mayo en un predio recreativo ubicado en la intersección de las calles Santa Fe y Chile, en una zona estratégica de Ituzaingó.

Aprovechando las horas de la noche, personas desconocidas ingresaron al complejo y, tras forzar los sistemas de seguridad y cortar los cables de conexión técnica, lograron apoderarse de equipamiento náutico:

Un motor fuera de borda marca Mercury de 60 HP (4 tiempos).

Los comandos correspondientes del panel de control.

Un bidón de combustible de la embarcación afectada.

Investigación y cruce a territorio misionero

Tras la denuncia radicada por los responsables del establecimiento, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Ituzaingó, iniciándose intensas tareas de rastreo y recolección de datos.

Las líneas investigativas sugerían que los delincuentes habían sacado los elementos de la provincia para intentar comercializarla en el mercado negro de la región del Alto Paraná.

Con este dato, la Policía de Corrientes articuló un mecanismo de cooperación con fuerzas federales y con la Policía de Misiones. El despliegue interestatal dio frutos este martes, cuando las comisiones conjuntas lograron localizar y concretar el secuestro formal del motor y de todos sus accesorios dentro de territorio misionero.

Traslado y continuidad de la causa

Los elementos recuperados fueron trasladados de regreso hacia la ciudad de Ituzaingó, donde fueron puestos a disposición de la fiscalía interviniente para las correspondientes pericias antes de ser restituidos formalmente a los propietarios del complejo turístico.

En tanto, las autoridades policiales continúan con las diligencias del caso para identificar, localizar y detener a los autores materiales de la sustracción.