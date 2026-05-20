Tensión y chicanas en los Martín Fierro: el cruce entre Evangelina Anderson y Sofía Gonet

La noche de los Premios Martín Fierro 2026 no solo estuvo marcada por premios y discursos emotivos. En el detrás de escena también hubo espacio para situaciones inesperadas, y una de las más comentadas tuvo como protagonistas a Ian Lucas, Evangelina Anderson y Sofía Gonet, conocida popularmente como “La Reini”.

Todo comenzó cuando Ian se quedó con el premio a revelación, una categoría en la que competía directamente con Sofía Gonet. La consagración del joven no pasó inadvertida y, según mostraron algunas imágenes de la gala, las cámaras captaron ciertos gestos de reojo por parte de la influencer mientras avanzaban los festejos.

Sin embargo, el episodio tomó un giro mucho más distendido —y cargado de humor— ya fuera de la ceremonia. En una entrevista realizada por Oliver Quiroz para A la Tarde, Evangelina y Sofía quedaron cara a cara en una charla marcada por risas, dobles sentidos y comentarios que no tardaron en alimentar especulaciones.



El divertido cruce y la reacción inesperada de Evangelina Anderson

En medio de la conversación, Anderson no ocultó su simpatía por una posible cercanía entre Ian y Sofía y lanzó una frase que sorprendió a todos: “Me encanta la pareja que hacen”, comentó entre sonrisas, alentando una química que ya venía despertando rumores entre algunos seguidores.

Pese a la insistencia, La Reini intentó bajarle el tono a cualquier especulación sentimental y aclaró públicamente el vínculo que mantiene con el ganador de la estatuilla. Según dejó en claro durante la charla, entre ambos existiría únicamente una relación de amistad, pese a los comentarios que comenzaron a circular.

El momento más inesperado llegó minutos después, cuando el cronista convocó a Ian para sumarse a la nota y compartir el intercambio. Lejos de quedarse en el lugar, Evangelina optó por apartarse rápidamente de la escena y evitó cruzarse con él, un gesto que despertó aún más comentarios.

Consultado por la situación, Ian se mostró relajado y minimizó cualquier tensión. “Le pasará algo a ella, por mi está todo bien”, respondió con naturalidad, dejando abierta la incógnita sobre qué ocurrió realmente en ese particular cruce que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del post gala.

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