Goya busca reactivar la balsa con Reconquista y acelerar el corredor productivo regional

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, confirmó que avanzan las gestiones para reactivar el histórico servicio de balsa entre Goya y Reconquista, una conexión clave para el transporte de cargas, el comercio y la integración regional.

Según explicó en diálogo con Hoja de Ruta, el proyecto se trabaja junto al Ejército Argentino, que dispone de embarcaciones con capacidad para transportar hasta cinco camiones de gran porte por viaje, además de automóviles y pasajeros.

“Estamos bastante cerca de poder concretarlo”, aseguró Hormaechea, tras una reunión con intendentes, empresarios y representantes del sector productivo de ambas provincias.

La iniciativa apunta a recuperar un servicio histórico que dejó de funcionar tras la pandemia, la bajante extraordinaria del río y la crisis de la empresa privada que operaba el cruce.

Menos kilómetros, más conectividad

El jefe comunal destacó que la vuelta actual por el puente Corrientes–Resistencia implica mayores tiempos y costos logísticos para el transporte regional.

“La balsa acorta muchísimo los tiempos para quienes van hacia Santa Fe o vienen desde esa zona”, explicó.

El proyecto se enmarca además en el crecimiento del corredor bioceánico y en el fortalecimiento de la ruta provincial 27, cuya repavimentación y ensanchamiento ya comenzó entre Goya y Santa Lucía.

Reunión clave este viernes

Hormaechea confirmó que este viernes se realizará una nueva reunión con autoridades del Ejército para avanzar en los aspectos técnicos, operativos y económicos necesarios para poner nuevamente en marcha el servicio.

“Si logramos acordar las condiciones, en poco tiempo podríamos activar algo que es sumamente necesario para toda la región”, sostuvo.