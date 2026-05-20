Moria Casán le dedicó un profundo mensaje a Georgina Barbarossa: "Si te lastimé..."

La gala de los Premios Martín Fierro de Televisión 2026 dejó varios momentos que dieron que hablar, pero uno de los más comentados ocurrió lejos del escenario principal y tuvo como protagonistas a Moria Casán y Georgina Barbarossa. Después de años de distancia y cruces mediáticos, ambas coincidieron en la ceremonia y protagonizaron un abrazo que no pasó desapercibido.

Según trascendió, el acercamiento se dio durante la entrega organizada por APTRA, una noche que terminó con Guido Kaczka llevándose el Martín Fierro de Oro. En medio de la celebración, también hubo una postal que reunió a Moria, Georgina y Carmen Barbieri, generando repercusión entre los presentes.

El encuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa

Horas más tarde, La One habló sobre ese momento en su programa y reveló detalles de la charla que mantuvo con Barbarossa. “Sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos ‘te quiero’, pero yo le dije: ‘Sorry si te lastimé’”, contó.

Luego profundizó sobre las sensaciones que le dejó el encuentro y destacó la autenticidad del momento: “Cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita. Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares”.

Por su parte, Georgina también hizo referencia al episodio y aclaró una de las frases que recordó Moria. “No dijo ‘sorry’, dijo ‘perdón si te lastimé. Te honro, te quiero mucho’. Yo no dije que me pidió disculpas porque si no parezco una despechada. ‘Sí, vino y me pidió perdón’”, explicó entre risas.

Para muchos televidentes, el abrazo entre ambas fue simplemente una imagen cordial de la noche, aunque detrás existía una historia marcada por viejas diferencias mediáticas que se remontan a décadas atrás, luego de declaraciones de Moria sobre las adicciones de Miguel “El Vasco” Lecuna, el fallecido esposo de Georgina Barbarossa.

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