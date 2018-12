Mujeres pararon por Lucía Pérez y marcharon por Tamara Salazar

En la tarde de ayer, el Colectivo de Mujeres y la Multisectorial de la Mujer, junto con otras organizaciones sociales, se concentraron en la plaza Vera para luego marchar hacia el Tribunal N° 1 exigiendo justicia por los femicidios y la emergencia por violencia de género. Si bien el Concejo Deliberante aprobó lo último, pidieron que se destine presupuesto para políticas que eviten más víctimas de agresión machista.

Esta actividad se desarrolló en el marco del paro nacional de mujeres (el segundo en el país) que se convocó repudiando el fallo a favor de los acusados del crimen de Lucía Pérez. A la vez, en la provincia, las referentes relacionaron este caso con el de Tamara Salazar, cuyo único acusado fue absuelto a principios de este año.

“La convocatoria se realizó a nivel nacional, las mujeres paramos por la absolución de los asesinos de Lucía Pérez, repudiamos el actuar de los jueces. En Corrientes estuvieron acompañando familiares de víctimas de femicidio, de Tamara y de Irina, además una chica que sufrió un intento de femicidio (Yésica Valenzuela) que está discapacitada de una pierna, sólo nos pudo acompañar unas cuadras”, relató a El Litoral Ivana Segovia de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala).

A la vez, agregó que “estuvimos un gran grupo de mujeres, hay un femicidio cada 30 horas en el país, pienso que, en realidad, cada 24 horas nos están matando”. “También pedimos por el aborto legal y que nos dejen de matar, que nos respeten, que la Justicia no cubra a los femicidas”, sostuvo.

Por su parte, Karina Cardozo de María Contti Kuña Mbareté expresó: “La convocatoria al paro tiene que ver con los casos de femicidios y la respuesta de la Justicia ante el caso de Tamara Salazar, que absolvió al acusado Raúl Escalante, por eso nos dirigimos al Tribunal Penal N° 1, a mostrar que nos están matando y reclamando que actúen ante los femicidios”.

En este sentido, Cardozo continuó: “Exigimos justicia, que no liberen a los asesinos y que nos garanticen que no tendrán impunidad. Hoy se dejó en evidencia que no estamos solas porque fuimos muchas las que salimos a las calles. Responsabilizamos al Estado, exigimos emergencia nacional, provincial y que la Municipalidad destine un prespuesto ya que el Concejo ya lo aprobó”.

“Con varios movimientos sociales que se adhirieron al paro nacional por el caso de Lucía Pérez, porque absolvieron a sus asesinos, marchamos. A Lucía la volvieron a matar. Llegamos al frente del Tribunal N° 1 exigiendo que no liberen femicidas ni violadores. La marcha encabezó la familia de Tamara Salazar”, relató a El Litoral Fabiana Villa del Colectivo de Mujeres y del Partido Comunista.

Cabe recordar que el lunes 26 de noviembre se dio un escandaloso fallo por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Mar del Plata, que absolvió a Matías Farías, de 25 años, y a Juan Pablo Offidani, de 43, de los cargos de abuso sexual de la adolescente de 16 años. Farías y Offidani sólo fueron condenados a 8 años de prisión y al pago de $135 mil en concepto de multa bajo el cargo de coautores del delito de venta de estupefacientes. Un tercer acusado por “encubrimiento agravado” será excarcelado.

Con su decisión, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas desestimaron el pedido de la querella de prisión por abuso sexual y femicidio de la joven, cuyo asesinato ocurrió en 2016 y lo que llevó al primer paro.

Por ello, la semana pasada ya hubo movilización en Corrientes y las referentes locales relacionaron este caso con el de Tamara Salazar. En diálogo con El Litoral, el abogado de la familia de la joven de 19 años del barrio San Marcos dijo que esta semana tendrían novedades por el pedido al Superior Tribunal de rever la decisión del tribunal en abril pasado.

“En estos días, estamos a la expectativa para que nos notifiquen sobre lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en cuanto a nuestro pedido de apelación. Puede haber tres tipos de respuestas: confirmación de la sentencia (absolvieron a Raúl Escalante, único imputado del femicidio); dictado de una condena directa y que la misma sea condenatoria y aplicación de la figura del reenvío, nuevo tribunal con nueva sentencia”, explicó González a El Litoral.

Por otra parte, cabe destacar que este diario publicó ayer el caso de Yésica, quien en la madrugada del 14 de febrero de este año recibió dos balazos de parte de la pareja de su madre, quedó con una discapacidad en la pierna y, por el hecho, comenzó esta semana el debate pero la joven sostiene que no fue “oficialmente notificada”. La mujer de 29 años, madre de dos niños, se acercó el viernes pasado al Tribunal N° 2 y al consultar sobre los avances de su caso, le dijeron que el lunes siguiente comenzaba el proceso.

“Cuando fui a averiguar recién, ahí me notificaron que comenzaba el debate y que me tenía que presentar ese lunes como testigo, si no me acercaba, no iba a saber que esto sucedía. Ese mismo día me dijeron que me iban a informar sobre el proceso, nuevamente voy a averiguar hoy (por ayer) sobre el próximo debate y me dicen que será el 13 de diciembre”, indicó Yésica Valenzuela a El Litoral.