Investigan en el Hospital Llano la muerte de una mujer embarazada tras dar a luz

Desde principios de mes una mujer llegó desde Itá Ibaté hasta el Hospital "Juana Iglesia de Llano" para tratarse un muy complicado parto. El pasado lunes tuvo un parto espontáneo y a las pocas horas murió.

La situación llamó la atención de las autoridades del Hospital por lo que decidieron realizar un sumario administrativo para conocer lo que sucedió con la mujer. Intentan saber si se trató de un hecho inevitable o si hubo negligencia por parte de los profesionales que la atendieron.

El bebé nació en el inodoro pero se recupera favorablemente en el área de Neonatología.

En diálogo con Radio Dos, el viudo de la fallecida, Daniel Molina, contó lo que sucedió. “Fue una situación muy fea porque ella estaba sintiendo dolores, por lo que le pido a la enfermera que llame a un medico pero me dice que espere y así pasó un tiempo por lo que insisto y me dijeron que lo iban a llamar. En ese momento mi mujer me dice que quiere ir de cuerpo y la llevo al baño”.

Ya en los sanitarios, Molina comentó que su esposa le dijo que algo se le cayó: "era mi hijo". Luego llegaron las enfermeras y la médica, que llevaron al recién nacido a Neonatología.

Luego la mujer entró a quirófano para que le realicen una operación, el padre dijo que los médicos le advirtieron que iba a ser algo delicado. "La operan, luego la llevan a Terapia y creo que cuando estaba entrando ahí entró en paro… desde ahí no se mas nada”.

Molina aseguró a la emisora que nadie del Hospital se acercó a él para decirle que pasó. "En el acta de defunsión solo pusieron solo paro cardiorespiratorio sin agregar nada más”.

Luego en Radio Sudamericana, la directora del Hospital, Silvia Bonassies, dijo que abrieron un sumario administrativo para estudiar el hecho.