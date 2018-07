Nación asegura que el ajuste 2019 no incluirá a la caja previsional correntina

Los giros nacionales a las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a las provincias no fueron parte del menú de recortes que la Casa Rosada presentó a los ministros y gobernadores de diferentes jurisdicciones. Es decir que no corre riesgo el financiamiento del Instituto de Previsión Social (IPS) de Corrientes.

Al 30 de junio, la Anses envió $6.000 millones para cubrir los déficits previsionales y en todo este año serían unos $17.000 millones.

La Nación asumió por ley el compromiso de financiar ese rojo, por lo que cualquier cambio debería pasar por el Congreso lo cual afrontaría la resistencia de los representantes del interior.

“En el velorio -porque eso pareció la reunión- ese tema no se tocó ni se mencionó”, dijo al diario porteño La Nación uno de los ministros de Hacienda provinciales que participó de uno de los encuentros y que, como sus pares, se comprometió a no dar detalles de las propuestas hasta tanto se avance en la discusión.

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego son las que conservan sus sistemas previsionales.

Hasta tanto la Anses termine de analizar la documentación enviada por todas las cajas no transferidas -el plazo venció el 30 de junio, pero no todas cumplieron con la entrega-, el dinero que se envía a las provincias constituye un “adelanto”, a cuenta del monto que finalmente se defina y que se firmará en acuerdos individuales por provincias. En 2019 hará falta, como base, el 30% más de dinero que este año, indicaron.

En el encuentro con funcionarios nacionales de más de dos horas, los ministros macristas presentaron un “menú de opciones” por donde pasaría la tijera de recursos nacionales para el año que viene.

En ningún lado del Power Point que mostraron los macristas figuraron los giros que la Casa Rosada destina a las 13 provincias, entre ellas Corrientes, que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación.

La próxima semana los funcionarios nacionales volverán a recibir al ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, para conocer las medidas que implementará Corrientes.

La semana próxima comenzará la segunda ronda de encuentros con ministros provinciales, que harán sus propuestas de recortes fiscales para alcanzar la meta del déficit de 1,3% del PBI, según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional hace un mes.

El gobierno de Mauricio Macri garantizó a las provincias que el ajuste para lograr un déficit fiscal del 1,3% del PBI en 2019 no impedirá que el año próximo todas reciban más fondos que en 2018. Además, anticipó que el recorte de $100.000 millones se repartirá, entre ellas, en un esfuerzo similar al índice de la coparticipación federal.

La distribución de recursos a las provincias podría crecer en términos reales (por encima de la inflación) entre un 6% y un 9%. Ello surgirá del aumento del 3% de la coparticipación que antes retenía la Anses, el aumento de la coparticipación del 6% y el préstamo del Fondo Sojero del 3%.

Ceder IVA

Para bajar el déficit sin rever reforma tributaria, se propuso recortar el Fondo Sojero y los subsidios a energía y transporte, programas de salud, de educación, sociales y de vivienda.

En la negociación con las provincias por el presupuesto de 2019, el Gobierno propuso una serie de alternativas de recortes de gasto nacional y provincial, que incluye que los estados cedan 5% de la coparticipación del IVA que reciben para financiar la Anses, en un año en que las jubilaciones crecerán en términos reales, según indicaron fuentes provinciales.

También, la pérdida del Fondo Federal Solidario, que reparte las retenciones a las exportaciones de soja para realizar obra pública.

Ese financiamiento adicional a la Anses, que rondaría los $28.500 millones si todas las provincias aceptaran, se realiza cuando aún se está devolviendo el 15% de coparticipación que retenía el organismo previsional y luego de la reforma tributaria que modificó su financiamiento impositivo.