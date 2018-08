Desarrollo Costero: Tassano confirmó que el Plan Maestro no pasará por el Concejo

Después de aprobarse el proyecto en el Concejo Deliberante capitalino, el jefe comunal Eduardo Tassano brindó detalles de cómo avanzará a partir de ahora el ambicioso plan de desarrollo costero.

Confirmó que en los próximos días se firmará el convenio con el Gobierno nacional y provincial, y descartó que el Plan Maestro que surgirá de la convocatoria de ideas sea girado y tratado en el ámbito legislativo.

“Fue un voto por el progreso de Corrientes. La ordenanza fue el paso legal previo a la firma del convenio, que representará el compromiso de las tres partes”, precisó Tassano.

Se encargó también de responder a las críticas de los concejales opositores y representantes de organizaciones civiles que se manifestaron en la sesión del pasado jueves. “Vamos a aclarar que el dueño de los terrenos es la Nación Argentina, que a través de la Aabe (Agencia de Administración de Bienes del Estado) está trabajando desde el 2015 en la sesión de los mismos”.

En la entrevista que brindó anoche al programa de televisión Equipo de Noticias negó que se trate de un negocio inmobiliario, e insistió una vez más que el 85% de la superficie comprendida en este plan costero será para espacio verde, y sólo el 15% para emprendimientos privados.

Aseguró que “disponemos ahora de esta herramienta (ordenanza) para seguir trabajando”, y en este mismo sentido, destacó que “con el Plan Costero vamos a tener la posibilidad de disfrutar de espacios a los que hoy no podemos entrar. Corrientes tiene todo para crecer turísticamente y estamos impulsando ese crecimiento”.

“Por primera vez en 50 años se está haciendo una planificación urbana de Corrientes, y eso incluye el Plan Costero, el desarrollo de Santa Catalina y la descentralización”.

Lo que viene

El intendente capitalino recalcó que la rúbrica del acuerdo con Nación y Provincia es “inminente” y se negó a dar una fecha posible.

Tampoco confirmó que se vaya a concretar la visita del presidente Mauricio Macri, “se puede firmar allá (por Buenos Aires)”, aclaró.

De cualquier manera, una vez que se dé esta esperada firma, se abrirá el concurso de propuestas, abierto a estudios de arquitectos de todo el país, del cual surgirá el reclamado Plan Maestro. En base a este último, se realizará la subasta pública de los espacios disponibles, para el desarrollo de emprendimientos privados, y los mismos van a ser publicados en el Boletín Oficial.

Destacó que este plan permitirá disponer de nuevos espacios ribereños, “zonas que hoy no son aprovechadas”. Es el caso de los predios de Vías Navegables, el puerto, Vialidad Nacional, viviendas del ejército, el ex regimiento 9 y la unidad penitenciaria.

Explicó además que la Municipalidad de Corrientes participará en el control del uso de suelo, cerciorándose que se respeten los parámetros fijados en el Plan Maestro.

Planificación

Se tomó también unos minutos para subrayar que su gestión apunta a una “planificación urbana de la ciudad que no hay” y que la misma comprende el Plan Costero, el desarrollo de Santa Catalina y nuevas centralidades de la Capital correntina. “El Plan Costero cierra en sí mismo”, aseguró, en referencia a que garantizará la llegada de inversiones, la generación de nuevos puestos de trabajo y aportará al desarrollo del destino turístico. “El Municipio no va a pagar un peso por las obras”, subrayó.

Señaló que por fuera de este plan, la administración a su cargo seguirá respondiendo a los problemas del día a día. “Hay que entender que si tenemos una ciudad con estos emprendimientos, va a ser económicamente más viable”, agregó.

Los concejales de la oposición, por su parte, advirtieron que seguirán reclamando instancias de participación y no descartan que las organizaciones civiles lleven adelante algún tipo de planteo judicial para exigir audiencia pública.