Sin acuerdos, el peronismo se fragmenta en varios frentes para el 2 de junio

El peronismo no logra alcanzar un acuerdo superador que una a las distintas facciones del Partido Justicialista. Por eso a 48 horas del cierre de alianzas, sería un hecho que el PJ se fragmentará en varios frentes.

El peronismo tendría al menos tres frentes, claro que, sin el sello del PJ. El ex intendente, Fabián Ríos, lograría conformar un espacio con la JP Descamisados, con Kolina, Nuevo Encuentro, Partido de la Victoria, la Democracia Cristiana, La Cámpora, entre otras fuerzas.

Los intendentes peronistas, en tanto, buscarían conformar un espacio propio aunque hasta ayer las negociaciones continuaban para desactivar esa oportunidad.

El intendente de Santa Lucía, Carlos “Tata” Sananez, descartó la posibilidad de acuerdos con el sector de Fabián Ríos, y criticó que “no puede ser que cuando pierdan una elección desaparezcan y vuelvan solamente a la hora de ver quién es el primero, el segundo y el tercero en la lista”.

“Este grupo de intendentes, que se presentó para disputar una interna, sigue con las mismas convicciones y creemos que este espacio presenta muchos cambios conceptuales”, dijo en declaraciones a Radio Sudamericana.

Señaló que han “intentado ingenuamente acercarnos, creyendo que iba a haber internas y trabajamos por una lista de unidad, después cayó la lista 2 y pensamos que había coincidencias con la posibilidad de que Tincho Ascúa ocupe el cargo dirigencial y buscamos la unidad”.

Agregó que “participamos de reuniones que parecían que todo era muy bueno, pero hay un viejo esquema de ir a un lugar donde quedamos empantanados, no sólo en lo político, sino también físicamente”, aludiendo al Estudio San Juan.

Criticó el hecho de que “se eligen diputados, senadores y cuando ganan, cada uno después hace la suya y en dos años nos juntamos de nuevo, pero algunos se acercan para ganar lugares”.

“Tuvimos seis o siete reuniones para armar la lista de unidad y no pudimos pegar ni en el palo porque constantemente nos corrían el arco y queremos conformar una alternativa política para decirle al gobierno provincial que hay cosas que no están bien, pero no para confrontar sino de forma propositiva”.

Asimismo, manifestó que “queremos proponer una discusión sobre la moralidad que debe tener el dirigente político, sustentar su accionar con hechos y demostrar que se puede trabajar en forma colectiva”.

“Quizás estemos un poco ninguneados, pero cuando nos presentemos en sociedad, nos van a mirar más allá porque hay valores que pueden expresar sin vicios lo que la sociedad espera”, aseguró.

En este marco, también apuntó contra los dirigentes “que desaparecen después de perder y aparecen a cortar la torta con la velita puesta”.

Sananez afirmó que “hay partidos con los que queremos aliarnos pero los están volteando desde Buenos Aires para que no acuerden con nosotros”.

“Durante el tiempo que el partido estuvo callado, tuvimos que hablar con el Gobierno y decirle las cosas que creemos que estaban haciendo mal, pero nos juntamos solamente para ver quién ocupa el primero, el segundo o el tercer lugar”, concluyó.

En tanto, el ex legislador, Rodolfo Martínez Llano, se mantiene firme en su postura de competir y ser candidato en estas elecciones y hasta anoche continuaba en arduas gestiones para dar pelea el 2 de junio.

El otro espacio que se conformaría sería el Frente Patriótico Corrientes, que lo conformarían Crecer Con Todos, el Peronismo Federal y Primero Mi Provincia, de Alejandro Karlen.

En ese frente Angel Rodríguez sería candidato a diputado y Karlen, senador.