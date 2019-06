A través del río Santa Lucía, registrarán los recursos naturales de varias comunas

Juan Ramón Díaz Colodrero, Walter Zabala, Julio Gómez y Abel Fleita partieron ayer desde Paso Aguirre e iniciaron así una expedición fluvial por el río Santa Lucía a través del cual unirán Mburucuyá y Goya. Durante el trayecto harán un relevamiento de los distintos recursos naturales que existen en la zona como así también pretenden establecer contacto con aquellos actores que, en un futuro, podrían ser parte de un proyecto de turismo sustentable.

“Fue un día estupendo por las condiciones del tiempo favorables. Sólo tuvimos un pequeño inconveniente en el canal a través del cual ingresaríamos al cauce del río Santa Lucía”, contó Díaz Colodrero en diálogo con El Litoral. No obstante, aclaró que ese contratiempo no le impidió comenzar a cumplir los objetivos de la expedición.

“En el agua conocimos pescadores de la zona (Ver imagen 2), registramos especies muy lindas y algunas escurridizas”, describió. Tras lo cual anticipó que hoy, temprano, reanudarán la expedición. Esta vez saldrán de la zona del puente de Paso Naranjito. Desde allí, tratarán de cumplir con el itinerario que ayer no pudieron hacer, porque un embalsado se interpuso en el camino que tenían previsto realizar.

Sin embargo, ese tipo de imprevistos no detendrá a los expedicionarios. Es que, más allá de algunas adversidades que puedan surgir en el trayecto, ellos tienen como objetivo realizar un relevamiento de la biodiversidad, georeferenciar los puntos de posibles lugares de acampe, tomar muestras de agua e “involucrar y empoderar a los diferentes actores de sus márgenes para el desarrollo a futuro del turismo activo sustentable”.

Para esta expedición, según destacaron, cuentan con el apoyo de las Municipalidades de Mburucuyá, San Roque, Gobernador Martínez y Goya.